Ексклюзив
11:00 • 8698 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 11038 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 14174 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 52751 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 49754 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 38968 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 51336 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 93764 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35220 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31592 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Міноборони оголосило про тимчасове припинення роботи "Резерв+" у ніч на 7 лютого

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Міністерство оборони України повідомило про планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг" 7 лютого з 00:00 до 01:00. У цей час буде неможливо отримати послуги або оновити Резерв ID.

Міноборони оголосило про тимчасове припинення роботи "Резерв+" у ніч на 7 лютого

Міністерство оборони України попередило про планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг" у суботу, 7 лютого з 00:00 до 01:00. У цей період не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Для того, щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, українцям рекомендують завчасно завантажити PDF-версію.

На головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF". Роботи завершаться о 01:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі

- заявили в Міноборони.

Без ТЦК і медоглядів: стати на військовий облік тепер можна у "Резерві+"28.01.26, 18:08 • 3586 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоТехнології
Мобілізація
Міністерство оборони України