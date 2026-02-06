Міноборони оголосило про тимчасове припинення роботи "Резерв+" у ніч на 7 лютого
Київ • УНН
Міністерство оборони України повідомило про планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг" 7 лютого з 00:00 до 01:00. У цей час буде неможливо отримати послуги або оновити Резерв ID.
Деталі
Для того, щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, українцям рекомендують завчасно завантажити PDF-версію.
На головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF". Роботи завершаться о 01:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі
