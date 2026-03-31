Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ новый дрон-перехватчик "Швидун"

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах беспилотный авиационный комплекс "Швидун" украинского производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данный дрон разработан для поражения ударных беспилотников типа Shahed-136, "Герань", "Гербера", разведывательных Zala, Supercam и "Скат". Он изготовлен из прочного композитного материала, весит около 8 кг, а размах крыльев - почти 2 м.

Этот беспилотник может подниматься на высоту до 6 км и набирать скорость более 250 км/ч. Радиус действия БПЛА составляет более 70 км.

Этого достаточно для прикрытия неба над любым украинским городом. Благодаря внедрению инновационных технологических решений корпус самолета не имеет флаттера (вибраций) на больших скоростях, что позволяет камере передавать оператору максимально четкое изображение - заявили в Минобороны.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что экспериментальный проект по привлечению бизнеса к ПВО уже сбивает дроны в Харьковской области. Еще 13 предприятий готовят собственные группы для защиты инфраструктуры.