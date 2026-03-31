Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ новый дрон-перехватчик "Швидун"

$43.800.0450.310.17
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
12:21 • 5892 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
11:48 • 7908 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 28487 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 112906 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 59958 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 60926 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 60076 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 44839 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 36090 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Каллас и министры иностранных дел ЕС прибыли в Киев - первые заявленияPhotoVideo31 марта, 05:28 • 45614 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 38219 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 40773 просмотра
Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях" между рф и Ираном - Зеленский08:25 • 23195 просмотра
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год09:10 • 22378 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto11:05 • 16906 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 41153 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 112902 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 58787 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 70941 просмотра
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ новый дрон-перехватчик "Швидун"

Киев • УНН

 • 1716 просмотра

Украинский беспилотник "Швидун" способен сбивать "Шахеды" на скорости более 250 км/ч. Аппарат имеет радиус действия 70 км и поднимается на высоту до 6 км.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах беспилотный авиационный комплекс "Швидун" украинского производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данный дрон разработан для поражения ударных беспилотников типа Shahed-136, "Герань", "Гербера", разведывательных Zala, Supercam и "Скат". Он изготовлен из прочного композитного материала, весит около 8 кг, а размах крыльев - почти 2 м.

Этот беспилотник может подниматься на высоту до 6 км и набирать скорость более 250 км/ч. Радиус действия БПЛА составляет более 70 км.

Этого достаточно для прикрытия неба над любым украинским городом. Благодаря внедрению инновационных технологических решений корпус самолета не имеет флаттера (вибраций) на больших скоростях, что позволяет камере передавать оператору максимально четкое изображение

- заявили в Минобороны.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что экспериментальный проект по привлечению бизнеса к ПВО уже сбивает дроны в Харьковской области. Еще 13 предприятий готовят собственные группы для защиты инфраструктуры.

