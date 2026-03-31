Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ новий дрон-перехоплювач "Швідун"

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Український безпілотник "Швідун" здатний збивати "Шахеди" на швидкості понад 250 км/год. Апарат має радіус дії 70 км та піднімається на висоту до 6 км.

Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах безпілотний авіаційний комплекс "Швідун" українського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Даний дрон розробили для ураження ударних безпілотників типу Shahed-136, "Герань", "Гербера", розвідувальних Zala, Supercam та "Скат". Він виготовлений з міцного композитного матеріалу, важить близько 8 кг, а розмах крил - майже 2 м.

Цей безпілотник може здійматись на висоту до 6 км та набирати швидкість понад 250 км/год. Радіус дії БПЛА складає понад 70 км.

Цього достатньо для прикриття неба над будь-яким українським містом. Завдяки впровадженню інноваційних технологічних рішень корпус літака не має флатеру (вібрацій) на великих швидкостях, що дозволяє камері передавати оператору максимально чітке зображення

- заявили в Міноборони.

Нагадаємо

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що експериментальний проєкт із залучення бізнесу до ППО вже збиває дрони на Харківщині. Ще 13 підприємств готують власні групи для захисту інфраструктури.

Євген Устименко

