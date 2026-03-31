Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ новий дрон-перехоплювач "Швідун"

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах безпілотний авіаційний комплекс "Швідун" українського виробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Даний дрон розробили для ураження ударних безпілотників типу Shahed-136, "Герань", "Гербера", розвідувальних Zala, Supercam та "Скат". Він виготовлений з міцного композитного матеріалу, важить близько 8 кг, а розмах крил - майже 2 м.

Цей безпілотник може здійматись на висоту до 6 км та набирати швидкість понад 250 км/год. Радіус дії БПЛА складає понад 70 км.

Цього достатньо для прикриття неба над будь-яким українським містом. Завдяки впровадженню інноваційних технологічних рішень корпус літака не має флатеру (вібрацій) на великих швидкостях, що дозволяє камері передавати оператору максимально чітке зображення - заявили в Міноборони.

