Приватна ППО вже працює, є перші результати перехоплення - Федоров показав кадри роботи

10:47 • 7768 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
10:19 • 16466 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
09:50 • 13223 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
06:43 • 21650 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 36890 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 50841 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 44976 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 74080 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 45973 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 57382 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
Популярнi новини
Біля резиденції Трампа знову тривога в небі, американські винищувачі перехопили літак30 березня, 02:53 • 16983 перегляди
таганрог та краснодар накрила одна з наймасштабніших атак дронів за весь час війни - моніториVideo30 березня, 03:14 • 18655 перегляди
Трамп уже відкрито заговорив про "захоплення іранської нафти"30 березня, 04:00 • 21440 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні06:55 • 33186 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 14720 перегляди
Публікації
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 7660 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 14893 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні06:55 • 33359 перегляди
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 48225 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 74073 перегляди
Приватна ППО вже працює, є перші результати перехоплення - Федоров показав кадри роботи

Експериментальний проєкт із залучення бізнесу до ППО вже збиває дрони на Харківщині. Ще 13 підприємств готують власні групи для захисту інфраструктури.

Приватна ППО вже працює - проєкт дає перші результати, повідомив міністр оборони Михайло Федоров у понеділок, пише УНН.

- написав Федоров у соцмережах, показавши відео.

З його слів, ідеться про запущений урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони, і він "уже реалізується і дає перші результати".

"Одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala", - вказав Федоров.

Паралельно, з його слів, "триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання".

"Станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни", - повідомив міністр.

Зі слів голови Міноборони, "приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed". Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи, додав він.

"Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система. Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба. Результат - більше захищених об’єктів, більше збитих цілей, швидше реагування на атаки", - зазначив Федоров.

"Наша мета - побудувати багаторівневу систему ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних загроз. Захист неба - ключовий пріоритет", - наголосив міністр оборони.

Сирський оголосив про адаптацію ППО до зміни російської тактики з "шахедами"30.03.26, 12:25 • 2150 переглядiв

