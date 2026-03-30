Приватна ППО вже працює, є перші результати перехоплення - Федоров показав кадри роботи

фото ілюстративне

Приватна ППО вже працює - проєкт дає перші результати, повідомив міністр оборони Михайло Федоров у понеділок, пише УНН.

З його слів, ідеться про запущений урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони, і він "уже реалізується і дає перші результати".

"Одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala", - вказав Федоров.

Паралельно, з його слів, "триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання".

"Станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни", - повідомив міністр.

Зі слів голови Міноборони, "приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed". Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи, додав він.

"Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система. Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба. Результат - більше захищених об’єктів, більше збитих цілей, швидше реагування на атаки", - зазначив Федоров.

"Наша мета - побудувати багаторівневу систему ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних загроз. Захист неба - ключовий пріоритет", - наголосив міністр оборони.

