Частная ПВО уже работает, есть первые результаты перехватов - Федоров показал кадры работы

Киев • УНН

 • 4150 просмотра

Экспериментальный проект по привлечению бизнеса к ПВО уже сбивает дроны на Харьковщине. Еще 13 предприятий готовят собственные группы для защиты инфраструктуры.

Частная ПВО уже работает — проект дает первые результаты, сообщил министр обороны Михаил Федоров в понедельник, пишет УНН.

Частная ПВО уже работает — первые результаты перехвата вражеских целей

— написал Федоров в соцсетях, показав видео.

По его словам, речь идет о запущенном правительством экспериментальном проекте по привлечению частного сектора в систему противовоздушной обороны, и он "уже реализуется и дает первые результаты".

"Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. По состоянию на сегодня уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala", - указал Федоров.

Параллельно, по его словам, "продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, получивших в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования".

"По состоянию на сейчас все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону страны", - сообщил министр.

По словам главы Минобороны, "частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed". Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения, добавил он.

"Мы создали модель, где государство, военные и бизнес работают как единая система. Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба. Результат - больше защищенных объектов, больше сбитых целей, быстрее реагирование на атаки", - отметил Федоров.

"Наша цель - построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективный перехват воздушных угроз. Защита неба - ключевой приоритет", - подчеркнул министр обороны.

