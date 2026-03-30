Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
Популярные новости
Нефть снова рванула вверх после ударов хуситов по Израилю30 марта, 01:45 • 7010 просмотра
Возле резиденции Трампа снова тревога в небе, американские истребители перехватили самолет30 марта, 02:53 • 8676 просмотра
Таганрог и Краснодар накрыла одна из самых масштабных атак дронов за все время войны - мониторыVideo30 марта, 03:14 • 10699 просмотра
Трамп уже открыто заговорил о "захвате иранской нефти"30 марта, 04:00 • 13349 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние06:55 • 18499 просмотра
публикации
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние06:55 • 19044 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 41089 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 66366 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 51625 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 65319 просмотра
Сырский объявил об адаптации ПВО к изменению российской тактики с «шахедами»

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

ВСУ внедряют организационные изменения и ИИ для борьбы с шахедами. Количество уничтоженных целей дронами-перехватчиками выросло на 55% за последний месяц.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об адаптации противодействия российским ударным дронам на фоне изменения противником тактики применения "шахедов" и соответствующие организационные изменения для работы "малой ПВО"

Делаем выводы из последних массированных атак вражеских "шахедов". Противник меняет тактику – мы соответственно адаптируем свои действия и нарабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БпЛА. Наращиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, усиливаем подготовку военнослужащих

- написал Сырский в соцсетях в понедельник.

По его словам, эти и другие вопросы рассмотрели во время рабочего совещания по противодействию вражеским беспилотникам.

"Для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов внедряем также организационные изменения", - отметил Главком ВСУ.

В марте Командование беспилотных систем ПВО, по его словам, "переформировано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия". Как пояснил Сырский, "Командование действует в составе Воздушных сил ВС Украины и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава". "На сегодня указанная структура приобретает оперативные возможности и осуществляет прием определенных сил и средств", - указал он.

В марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем. С начала весны наши БпЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника

- отметил Сырский.

По его словам, наивысшую эффективность демонстрируют дроны украинского производства. "Мы готовы делиться этим опытом и с международными партнерами", - добавил он.

В то же время нуждаемся в дальнейшем наращивании количества БпЛА-перехватчиков, в частности с системами автоматического наведения. Враг не прекращает атак - наоборот, увеличивает производство, модернизирует беспилотники и совершенствует их применение

- указал Главком.

По его данным, "с начала марта наши вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов". По целям, по его словам, также эффективно работают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.

Сырский также заслушал доклад о реализации проекта антидроновой защиты ключевых административных центров в регионах.

"Отдельное внимание уделяем внедрению искусственного интеллекта и повышению уровня автоматизации в применении систем ПВО - как для дронов-перехватчиков, так и для авиационных и наземных огневых средств", - сообщил он.

"Впереди - новые сложные вызовы. Мы держим строй и готовимся к отражению следующих атак. Защищаем самое ценное - независимость Украины и жизнь наших граждан. Спасибо каждому воину за ежедневную боевую службу. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

В Украине обновили систему еБаллов. Военные будут получать вознаграждения за работу снайперов и "малой ПВО"27.03.26, 18:10 • 4145 просмотров

