Сырский объявил об адаптации ПВО к изменению российской тактики с «шахедами»
Киев • УНН
ВСУ внедряют организационные изменения и ИИ для борьбы с шахедами. Количество уничтоженных целей дронами-перехватчиками выросло на 55% за последний месяц.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об адаптации противодействия российским ударным дронам на фоне изменения противником тактики применения "шахедов" и соответствующие организационные изменения для работы "малой ПВО"
Делаем выводы из последних массированных атак вражеских "шахедов". Противник меняет тактику – мы соответственно адаптируем свои действия и нарабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БпЛА. Наращиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, усиливаем подготовку военнослужащих
По его словам, эти и другие вопросы рассмотрели во время рабочего совещания по противодействию вражеским беспилотникам.
"Для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов внедряем также организационные изменения", - отметил Главком ВСУ.
В марте Командование беспилотных систем ПВО, по его словам, "переформировано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия". Как пояснил Сырский, "Командование действует в составе Воздушных сил ВС Украины и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава". "На сегодня указанная структура приобретает оперативные возможности и осуществляет прием определенных сил и средств", - указал он.
В марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем. С начала весны наши БпЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника
По его словам, наивысшую эффективность демонстрируют дроны украинского производства. "Мы готовы делиться этим опытом и с международными партнерами", - добавил он.
В то же время нуждаемся в дальнейшем наращивании количества БпЛА-перехватчиков, в частности с системами автоматического наведения. Враг не прекращает атак - наоборот, увеличивает производство, модернизирует беспилотники и совершенствует их применение
По его данным, "с начала марта наши вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов". По целям, по его словам, также эффективно работают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.
Сырский также заслушал доклад о реализации проекта антидроновой защиты ключевых административных центров в регионах.
"Отдельное внимание уделяем внедрению искусственного интеллекта и повышению уровня автоматизации в применении систем ПВО - как для дронов-перехватчиков, так и для авиационных и наземных огневых средств", - сообщил он.
"Впереди - новые сложные вызовы. Мы держим строй и готовимся к отражению следующих атак. Защищаем самое ценное - независимость Украины и жизнь наших граждан. Спасибо каждому воину за ежедневную боевую службу. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.
