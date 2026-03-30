Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Сирський оголосив про адаптацію ППО до зміни російської тактики з "шахедами"

Київ • УНН

 • 88 перегляди

ЗСУ впроваджують організаційні зміни та ШІ для боротьби з шахедами. Кількість знищених цілей дронами-перехоплювачами зросла на 55% за останній місяць.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про адаптацію протидії російським ударним дронами на тлі зміни противником тактики застосування "шахедів" і відповідні організаційні зміни для роботи "малої ППО"

Робимо висновки з останніх масованих атак ворожих "шахедів". Противник змінює тактику - ми відповідно адаптуємо свої дії та напрацьовуємо нові ефективні способи протидії ударним БпЛА. Нарощуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюємо підготовку військовослужбовців

- написав Сирський у соцмережах у понеділок.

З його слів, ці та інші питання розглянули під час робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам.

"Для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджуємо також організаційні зміни", - зазначив Головком ЗСУ.

У березні Командування безпілотних систем ППО, з його слів, "переформовано в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття". Як пояснив Сирський, "Командування діє у складі Повітряних сил ЗС України та відповідає за розвиток і застосування "малої ППО", модернізацію техніки й підготовку особового складу". "На сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів", - вказав він.

У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим. З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника

- зазначив Сирський.

За його словами, найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. "Ми готові ділитися цим досвідом і з міжнародними партнерами", - додав він.

Водночас потребуємо подальшого нарощування кількості БпЛА-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення. Ворог не припиняє атак - навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування

- вказав Головком.

За його даними, "від початку березня наші гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів". По цілях, з його слів, також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.

Сирський також заслухав доповідь щодо реалізації проєкту антидронового захисту ключових адміністративних центрів у регіонах.

"Окрему увагу приділяємо впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО - як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів", - повідомив він.

"Попереду - нові складні виклики. Ми тримаємо стрій і готуємося до відбиття наступних атак. Захищаємо найцінніше - незалежність України та життя наших громадян. Дякую кожному воїну за щоденну бойову службу. Слава Україні!" - наголосив Сирський.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніТехнології