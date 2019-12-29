Министр обороны: медики и психологи помогут освобожденным военным пройти адаптацию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поздравил 12 военных, которые накануне вернулись из плена боевиков. Об этом Загороднюк написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
“Поздравил на украинской свободной земле наших 12 военных. Поблагодарил за выдержку и несокрушимость. Теперь нашим воинам нужно дать время на адаптацию. Военные медики и психологи сделают все возможное. А наша задача — вернуть всех. И мы над этим работаем”, — написал министр.
Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — из ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.
Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.
В рамках обмена удерживаемыми лицами освобождены 12 украинских военных.
Как сообщал УНН ранее, самолет с освобожденными украинцами, которые удерживались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту “Борисполь”.