Министр обороны: медики и психологи помогут освобожденным военным пройти адаптацию

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 38164 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 120882 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 126638 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 124820 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 147832 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111361 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 111750 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109845 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132235 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Министр обороны: медики и психологи помогут освобожденным военным пройти адаптацию

Министр обороны: медики и психологи помогут освобожденным военным пройти адаптацию

Киев  •  УНН

 • 17117 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поздравил 12 военных, которые накануне вернулись из плена боевиков. Об этом Загороднюк написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Поздравил на украинской свободной земле наших 12 военных. Поблагодарил за выдержку и несокрушимость. Теперь нашим воинам нужно дать время на адаптацию. Военные медики и психологи сделают все возможное. А наша задача — вернуть всех. И мы над этим работаем”, — написал министр.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — из ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена удерживаемыми лицами освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, самолет с освобожденными украинцами, которые удерживались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту “Борисполь”.

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