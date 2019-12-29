Міністр оборони: медики та психологи допомагатимуть звільненим військовим пройти адаптацію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк привітав 12 військових, які напередодні повернулись з полону бойовиків. Про це Загороднюк написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Привітав на українській вільній землі наших 12 військових. Подякував за витримку та незламність. Тепер нашим воїнам потрібно дати час на адаптацію. Військові медики і психологи зроблять усе можливе. А наше завдання - повернути усіх. І ми над цим працюємо", - написав міністр.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.