Министр обороны Ирландии отверг обвинения разведки во враждебности Китая

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 12703 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 14720 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 17830 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 14641 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 13982 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 12503 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 46739 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 64358 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32009 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 52119 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Популярные новости
кремль будет вынужден пойти на компромисс по своим требованиям, противоречащим мирному плану - ISW25 декабря, 05:30 • 14545 просмотра
Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьмиVideo25 декабря, 06:45 • 13401 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 14045 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 12597 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"10:37 • 14664 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video09:48 • 6828 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 12706 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 14154 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 19487 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 30946 просмотра
Financial Times

Министр обороны Ирландии отверг обвинения разведки во враждебности Китая

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Глава ирландских оборонного и внешнеполитического ведомств опроверг заявление Службы военной разведки (IMIS) о том, что Китай является «враждебным». Министр подчеркнул важность экономического сотрудничества и предупредил о рисках изоляции Пекина перед своей предстоящей торговой миссией.

Министр обороны Ирландии отверг обвинения разведки во враждебности Китая

Микель Мартин, возглавляющий оборонное и внешнеполитическое ведомства Ирландии, опроверг заявление Службы военной разведки (IMIS) о том, что Китай является "враждебным". Министр подчеркнул важность экономического сотрудничества и предупредил о рисках изоляции Пекина перед своей предстоящей торговой миссией. Об этом сообщает The Journal, пишет УНН.

Подробности

Несмотря на обеспокоенность военных по поводу обучения китайских студентов в ирландских университетах, Мартин призвал глубже изучать стратегическое мышление Китая. Он отметил, что Ирландия стремится "восстановить баланс в отношениях", но выступает против протекционизма.

Нет сомнений, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Китай будет очень значительной мировой державой, и это не изменится в ближайшее время, и Китай будет защищать свои интересы. Я принимаю разведывательные данные, которые недавно поступали из Европы и Великобритании, но с другой стороны, Китай никогда не инициировал войну в современное время 

– заявил министр.

Он добавил: "Я думаю, что изоляция была бы абсолютно неправильным подходом. Но они являются значительной силой".

Гибридные угрозы и защита инфраструктуры

Обсуждая вопросы национальной безопасности, Мартин подтвердил работу над оснащением служб технологиями борьбы с дронами. Он связал рост числа гибридных атак в Европе, в частности инциденты с беспилотниками и поджоги, непосредственно с действиями РФ.

Опасность всего этого заключается в том, что мы не хотим оказаться в своеобразном протекционистском, поляризованном мире 

– отметил он, комментируя глобальные вызовы. 

Что касается внутренней безопасности во время визита президента Зеленского, Мартин отрицал провалы разведки: "Я считаю, что наша разведывательная служба работает хорошо, имеет очень хорошие отношения со всем миром и очень полезна в определенных сценариях".

Дроны возле Дублина не угрожали самолету Зеленского, но инцидент вызывает беспокойство - премьер Ирландии11.12.25, 01:36 • 5551 просмотр

Степан Гафтко

