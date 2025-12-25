Министр обороны Ирландии отверг обвинения разведки во враждебности Китая
Киев • УНН
Микель Мартин, возглавляющий оборонное и внешнеполитическое ведомства Ирландии, опроверг заявление Службы военной разведки (IMIS) о том, что Китай является "враждебным". Министр подчеркнул важность экономического сотрудничества и предупредил о рисках изоляции Пекина перед своей предстоящей торговой миссией. Об этом сообщает The Journal, пишет УНН.
Подробности
Несмотря на обеспокоенность военных по поводу обучения китайских студентов в ирландских университетах, Мартин призвал глубже изучать стратегическое мышление Китая. Он отметил, что Ирландия стремится "восстановить баланс в отношениях", но выступает против протекционизма.
Нет сомнений, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Китай будет очень значительной мировой державой, и это не изменится в ближайшее время, и Китай будет защищать свои интересы. Я принимаю разведывательные данные, которые недавно поступали из Европы и Великобритании, но с другой стороны, Китай никогда не инициировал войну в современное время
Он добавил: "Я думаю, что изоляция была бы абсолютно неправильным подходом. Но они являются значительной силой".
Гибридные угрозы и защита инфраструктуры
Обсуждая вопросы национальной безопасности, Мартин подтвердил работу над оснащением служб технологиями борьбы с дронами. Он связал рост числа гибридных атак в Европе, в частности инциденты с беспилотниками и поджоги, непосредственно с действиями РФ.
Опасность всего этого заключается в том, что мы не хотим оказаться в своеобразном протекционистском, поляризованном мире
Что касается внутренней безопасности во время визита президента Зеленского, Мартин отрицал провалы разведки: "Я считаю, что наша разведывательная служба работает хорошо, имеет очень хорошие отношения со всем миром и очень полезна в определенных сценариях".
