Микель Мартин, возглавляющий оборонное и внешнеполитическое ведомства Ирландии, опроверг заявление Службы военной разведки (IMIS) о том, что Китай является "враждебным". Министр подчеркнул важность экономического сотрудничества и предупредил о рисках изоляции Пекина перед своей предстоящей торговой миссией. Об этом сообщает The Journal, пишет УНН.

Несмотря на обеспокоенность военных по поводу обучения китайских студентов в ирландских университетах, Мартин призвал глубже изучать стратегическое мышление Китая. Он отметил, что Ирландия стремится "восстановить баланс в отношениях", но выступает против протекционизма.

Нет сомнений, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Китай будет очень значительной мировой державой, и это не изменится в ближайшее время, и Китай будет защищать свои интересы. Я принимаю разведывательные данные, которые недавно поступали из Европы и Великобритании, но с другой стороны, Китай никогда не инициировал войну в современное время

Он добавил: "Я думаю, что изоляция была бы абсолютно неправильным подходом. Но они являются значительной силой".

Обсуждая вопросы национальной безопасности, Мартин подтвердил работу над оснащением служб технологиями борьбы с дронами. Он связал рост числа гибридных атак в Европе, в частности инциденты с беспилотниками и поджоги, непосредственно с действиями РФ.

Опасность всего этого заключается в том, что мы не хотим оказаться в своеобразном протекционистском, поляризованном мире