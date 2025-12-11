$42.180.11
21:59 • 2840 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
18:59 • 11166 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 16083 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 18408 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 17597 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 18304 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 21806 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 19723 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 19412 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17682 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Дроны возле Дублина не угрожали самолету Зеленского, но инцидент вызывает беспокойство - премьер Ирландии

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что дроны, замеченные вблизи Дублина после прибытия Зеленского, не представляли угрозы для его самолета. Однако инцидент вызывает большое беспокойство, поскольку это может быть частью гибридной кампании России.

Дроны возле Дублина не угрожали самолету Зеленского, но инцидент вызывает беспокойство - премьер Ирландии

Дроны, замеченные вблизи столицы Ирландии Дублина вскоре после прибытия Президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе, не представляли угрозы для его самолета, но инцидент вызывает большое беспокойство. Об этом заявил премьер-министр страны Майкл Мартин, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По его словам, небольшое количество неидентифицированных дронов было замечено вблизи военно-морского судна, патрулировавшего побережье Дублина.

Дроны не представляли угрозы для самолета президента Зеленского – это нужно четко объяснить – поскольку он безопасно приземлился задолго до этого инцидента

– сказал Мартин.

В то же время он не ответил прямо на сообщения ирландских СМИ о том, что дроны летели вблизи траектории полета самолета Зеленского.

"Все свидетельствует о том, что это часть гибридной кампании, инициированной россией, против интересов Европейского Союза и Украины", – сказал глава правительства Ирландии.

Контекст

На прошлой неделе четыре неизвестных военных дрона нарушили запретную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского.

В понедельник Зеленский заявил, что ему известно о движении неизвестных дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию, отметив, что будет проведено соответствующее расследование.

