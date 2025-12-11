Дроны возле Дублина не угрожали самолету Зеленского, но инцидент вызывает беспокойство - премьер Ирландии

Дроны, замеченные вблизи столицы Ирландии Дублина вскоре после прибытия Президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе, не представляли угрозы для его самолета, но инцидент вызывает большое беспокойство. Об этом заявил премьер-министр страны Майкл Мартин, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По его словам, небольшое количество неидентифицированных дронов было замечено вблизи военно-морского судна, патрулировавшего побережье Дублина.

Дроны не представляли угрозы для самолета президента Зеленского – это нужно четко объяснить – поскольку он безопасно приземлился задолго до этого инцидента – сказал Мартин.

В то же время он не ответил прямо на сообщения ирландских СМИ о том, что дроны летели вблизи траектории полета самолета Зеленского.

"Все свидетельствует о том, что это часть гибридной кампании, инициированной россией, против интересов Европейского Союза и Украины", – сказал глава правительства Ирландии.

Контекст

На прошлой неделе четыре неизвестных военных дрона нарушили запретную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского.

В понедельник Зеленский заявил, что ему известно о движении неизвестных дронов по траектории полета его самолета, когда он направлялся в Ирландию, отметив, что будет проведено соответствующее расследование.

