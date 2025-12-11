Дрони біля Дубліна не загрожували літаку Зеленського, але інцидент викликає занепокоєння - прем'єр Ірландії

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що дрони, помічені поблизу Дубліна після прибуття Зеленського, не становили загрози для його літака. Проте інцидент викликає велике занепокоєння, оскільки це може бути частиною гібридної кампанії росії.

Дрони, які були помічені поблизу столиці Ірландії Дубліна невдовзі після прибуття Президента України Володимира Зеленського минулого тижня, не становили загрози для його літака, але інцидент викликає велике занепокоєння. Про це заявив прем'єр-міністр країни Майкл Мартін, повідомляє УНН із посиланням на Reuters. Деталі За його словами, невелику кількість неідентифікованих дронів було помічено поблизу військово-морського судна, яке патрулювало узбережжя Дубліна. Дрони не становили загрози для літака президента Зеленського – це потрібно чітко пояснити – оскільки він безпечно приземлився задовго до цього інциденту – сказав Мартін. Водночас він не відповів прямо на повідомлення ірландських ЗМІ про те, що дрони летіли поблизу траєкторії польоту літака Зеленського. "Все свідчить про те, що це частина гібридної кампанії, ініційованої росією, проти інтересів Європейського Союзу та України", – сказав глава уряду Ірландії. Контекст Минулого тижня чотири невідомі військові дрони порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна, де приземлився літак Президента України Володимира Зеленського. У понеділок Зеленський заявив, що йому відомо щодо руху невідомих дронів по траєкторії польоту його літака, коли він прямував до Ірландії, зазначивши, що буде проведене відповідне слідство. Безпілотники у безпольотній зоні під час прибуття Зеленського до Дубліна: поліція Ірландії розпочала розслідування