Дрони біля Дубліна не загрожували літаку Зеленського, але інцидент викликає занепокоєння - прем'єр Ірландії

$42.180.11
49.090.07
ukenru
21:59 • 1952 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
18:59 • 10186 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 15225 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 17585 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 16878 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 17965 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 21445 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 19605 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19330 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 27671 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 11559 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 22598 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника10 грудня, 15:26 • 15624 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 14785 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 11360 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 11411 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 14835 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 22651 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 27671 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 31588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Юлія Свириденко
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 11606 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 16421 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 13508 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 20539 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 30892 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)
WhatsApp

Дрони біля Дубліна не загрожували літаку Зеленського, але інцидент викликає занепокоєння - прем'єр Ірландії

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що дрони, помічені поблизу Дубліна після прибуття Зеленського, не становили загрози для його літака. Проте інцидент викликає велике занепокоєння, оскільки це може бути частиною гібридної кампанії росії.

Дрони біля Дубліна не загрожували літаку Зеленського, але інцидент викликає занепокоєння - прем'єр Ірландії

Дрони, які були помічені поблизу столиці Ірландії Дубліна невдовзі після прибуття Президента України Володимира Зеленського минулого тижня, не становили загрози для його літака, але інцидент викликає велике занепокоєння. Про це заявив прем'єр-міністр країни Майкл Мартін, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За його словами, невелику кількість неідентифікованих дронів було помічено поблизу військово-морського судна, яке патрулювало узбережжя Дубліна.

Дрони не становили загрози для літака президента Зеленського – це потрібно чітко пояснити – оскільки він безпечно приземлився задовго до цього інциденту

– сказав Мартін.

Водночас він не відповів прямо на повідомлення ірландських ЗМІ про те, що дрони летіли поблизу траєкторії польоту літака Зеленського.

"Все свідчить про те, що це частина гібридної кампанії, ініційованої росією, проти інтересів Європейського Союзу та України", – сказав глава уряду Ірландії.

Контекст

Минулого тижня чотири невідомі військові дрони порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна, де приземлився літак Президента України Володимира Зеленського.

У понеділок Зеленський заявив, що йому відомо щодо руху невідомих дронів по траєкторії польоту його літака, коли він прямував до Ірландії, зазначивши, що буде проведене відповідне слідство.

Безпілотники у безпольотній зоні під час прибуття Зеленського до Дубліна: поліція Ірландії розпочала розслідування05.12.25, 19:51 • 4519 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ірландія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна