Безпілотники у безпольотній зоні під час прибуття Зеленського до Дубліна: поліція Ірландії розпочала розслідування
Київ • УНН
Поліція Ірландії розпочала розслідування після виявлення кількох безпілотників у безпольотній зоні під час прибуття президента України до Дубліна. Чотири невідомі військові дрони порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна.
Поліція Ірландії (Gardaí) розпочала розслідування після того, як кілька безпілотників було помічено в безпольотній зоні під час прибуття президента України до Дубліна, передає УНН із посиланням на RTÉ News.
Деталі
Видання нагадує, що Зеленський приземлився в аеропорту Дубліна в рамках свого першого офіційного візиту до Ірландії у понеділок увечері.
Екіпаж ірландського військового судна "LÉ William Butler Yeats" помітив кілька невідомих безпілотників на північ від Дубліна приблизно в той же час.
За даними RTÉ News, активність безпілотників спостерігалася більш ніж за 10 км від берега, на схід від Хоута та Дублінського затоки.
Зброя судна "LÉ William Butler Yeats" не використовувалася для перехоплення безпілотників, але, як відомо, було отримано відеозаписи.
Спеціальний детективний підрозділ Національної поліції (Garda Siochána) розслідує випадки виявлення безпілотників.
За даними поліції, SDU підтримуватиме зв'язок зі Збройними силами та міжнародними партнерами у сфері безпеки.
Високопосадовців уряду, включаючи прем'єр-міністра Міхаеля Мартіна, було поінформовано про інцидент.
Ірландське управління цивільної авіації (IAA) запровадило безпольотну зону для безпілотників над Дубліном та навколо нього у зв'язку з візитом Зеленського.
Доповнення
Чотири невідомі військові дрони порушили заборонену для польотів зону поблизу аеропорту Дубліна, де приземлився літак Президента України Володимира Зеленського. Дрони досягли місця польоту літака через кілька хвилин після його приземлення, і їхнє походження розслідується поліцією.
Нагадаємо
2 грудня Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою здійснили візит до Ірландії.