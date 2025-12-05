Беспилотники в бесполетной зоне во время прибытия Зеленского в Дублин: полиция Ирландии начала расследование
Киев • УНН
Полиция Ирландии начала расследование после обнаружения нескольких беспилотников в бесполетной зоне во время прибытия президента Украины в Дублин. Четыре неизвестных военных дрона нарушили запретную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина.
Полиция Ирландии (Gardaí) начала расследование после того, как несколько беспилотников были замечены в бесполетной зоне во время прибытия президента Украины в Дублин, передает УНН со ссылкой на RTÉ News.
Детали
Издание напоминает, что Зеленский приземлился в аэропорту Дублина в рамках своего первого официального визита в Ирландию в понедельник вечером.
Экипаж ирландского военного судна "LÉ William Butler Yeats" заметил несколько неизвестных беспилотников к северу от Дублина примерно в то же время.
По данным RTÉ News, активность беспилотников наблюдалась более чем в 10 км от берега, к востоку от Хоута и Дублинского залива.
Оружие судна "LÉ William Butler Yeats" не использовалось для перехвата беспилотников, но, как известно, были получены видеозаписи.
Специальное детективное подразделение Национальной полиции (Garda Siochána) расследует случаи обнаружения беспилотников.
По данным полиции, SDU будет поддерживать связь с Вооруженными силами и международными партнерами в сфере безопасности.
Высокопоставленные чиновники правительства, включая премьер-министра Михаэля Мартина, были проинформированы об инциденте.
Ирландское управление гражданской авиации (IAA) ввело бесполетную зону для беспилотников над Дублином и вокруг него в связи с визитом Зеленского.
Дополнение
Четыре неизвестных военных дрона нарушили запрещенную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского. Дроны достигли места полета самолета через несколько минут после его приземления, и их происхождение расследуется полицией.
Напомним
2 декабря Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершили визит в Ирландию.