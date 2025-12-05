Беспилотники в бесполетной зоне во время прибытия Зеленского в Дублин: полиция Ирландии начала расследование

$42.180.02
15:45 • 3966 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 10338 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 25677 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 23068 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 28360 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 40607 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47753 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40656 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70909 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35442 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepState 5 декабря, 08:25
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго 5 декабря, 08:47
США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg 5 декабря, 10:02
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты 5 декабря, 11:30
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO 12:40
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная 17:32
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты 5 декабря, 11:30
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием? 5 декабря, 11:17
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше 5 декабря, 06:30
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий" 4 декабря, 15:01
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70909 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Юлия Свириденко
Василий Малюк
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вашингтон
Германия
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO 12:40
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома 5 декабря, 06:50
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого 4 декабря, 14:10
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году 4 декабря, 08:53
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню 3 декабря, 09:06
Техника
Дипломатка
Су-57
Фильм
Сериал

Беспилотники в бесполетной зоне во время прибытия Зеленского в Дублин: полиция Ирландии начала расследование

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Полиция Ирландии начала расследование после обнаружения нескольких беспилотников в бесполетной зоне во время прибытия президента Украины в Дублин. Четыре неизвестных военных дрона нарушили запретную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина.

Беспилотники в бесполетной зоне во время прибытия Зеленского в Дублин: полиция Ирландии начала расследование

Полиция Ирландии (Gardaí) начала расследование после того, как несколько беспилотников были замечены в бесполетной зоне во время прибытия президента Украины в Дублин, передает УНН со ссылкой на RTÉ News.

Детали

Издание напоминает, что Зеленский приземлился в аэропорту Дублина в рамках своего первого официального визита в Ирландию в понедельник вечером.

Экипаж ирландского военного судна "LÉ William Butler Yeats" заметил несколько неизвестных беспилотников к северу от Дублина примерно в то же время.

По данным RTÉ News, активность беспилотников наблюдалась более чем в 10 км от берега, к востоку от Хоута и Дублинского залива.

Оружие судна "LÉ William Butler Yeats" не использовалось для перехвата беспилотников, но, как известно, были получены видеозаписи.

Специальное детективное подразделение Национальной полиции (Garda Siochána) расследует случаи обнаружения беспилотников.

По данным полиции, SDU будет поддерживать связь с Вооруженными силами и международными партнерами в сфере безопасности.

Высокопоставленные чиновники правительства, включая премьер-министра Михаэля Мартина, были проинформированы об инциденте.

Ирландское управление гражданской авиации (IAA) ввело бесполетную зону для беспилотников над Дублином и вокруг него в связи с визитом Зеленского.

В Ирландии обсудят движение дронов по траектории самолета Зеленского на Совете нацбезопасности05.12.25, 18:11 • 1480 просмотров

Дополнение

Четыре неизвестных военных дрона нарушили запрещенную для полетов зону вблизи аэропорта Дублина, где приземлился самолет Президента Украины Владимира Зеленского. Дроны достигли места полета самолета через несколько минут после его приземления, и их происхождение расследуется полицией.

Напомним

2 декабря Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершили визит в Ирландию.

Антонина Туманова

