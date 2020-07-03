Министр финансов: отставка Смолия сорвала для Украины транзакцию десятилетия, но оснований для паники нет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Отставка главы НБУ Якова Смолия сорвала для Ураины транзакцию десятилетия, но оснований для паники нет. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает УНН.
“Я хочу успокоить всю страну, всех жителей нашей страны. Да, действительно, состоялось очень неординарное событие. Оно было немного шоковым, которое сорвало нам транзакцию десятилетия, я не побоюсь этого слова. Потому что доходность с которой мы могли вчера позаимствовать, последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах”, — заявил министр.
Он также отметил, что для всего финансового мира смена главного банкира страны является событием неординарным и вызывающей много вопросов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минфин об отставке Смолия: волноваться за курс валют нет причин
В то же время, по его словам, несмотря на это, нет никаких оснований для паники.
“У нас все в порядке. У нас есть макроэкономическая стабильность. У нас выполняется бюджет. Мы прошли пиковую кризисную ситуацию. У нас план поступления, например, налоговой, увеличен на 6 млрд гривен. Я с оптимизмом и уверенностью смотрю в будущее. И нет оснований на сегодняшний день ожидать, что изменение любого в руководстве правительства или любой государственной институции может повлиять или расшатать каким-то образом ситуацию. Я не вижу никаких оснований для паники и никаких оснований доя того, чтобы говорили, что у нас что-то происходит не так”, — отметил С.Марченко.
Он также заверил, что его ведомство профинансирует дефицит, выполнит доходную часть бюджета и обеспечит выплату заработных плат и пенсий.
“Я вам это четко гарантирую”, — добавил министр.
Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”. Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВФ отреагировали на отставку Смолия: настаивают на обеспечении независимости НБУ