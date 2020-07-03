Міністр фінансів: Відставка Смолія зірвала для України транзакцію десятиріччя, але підстав для паніки немає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Відставка голови НБУ Якова Смолія зірвала для Ураіни транзакцію десятиріччя, але підстав для паніки немає. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє УНН.
“Я хочу заспокоїти всю країну, всіх жителів нашої країни. Так, дійсно, відбулась дуже непересічна подія. Вона була трішки шокова, яка зірвала нам транзакцію десятиріччя, я не побоюсь цього слова. Тому що та дохідність з якою ми могли вчора запозичити, останній раз така дохідність була у 2007-2011 роках”, — заявив міністр.
Він також зауважив, що для всього фінансового світу зміна головного банкіра країни є подією неординарною та такою, що викликає багато запитань.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін про відставку Смолія: хвилюватись за курс валют немає причин
У той же час, за його словами, незважаючи на це, немає жодних підстав для паніки.
“У нас все в порядку. У нас є макроекономічна стабільність. У нас виконується бюджет. Ми пройшли пікову кризову ситуацію. У нас план надходження, наприклад, податкової, збільшено на 6 мільярдів гривень. Я з оптимізмом і впевненістю дивлюсь у майбутнє. І немає підстав на сьогоднішній день очікувати, що зміна будь-кого в керівництві уряду чи будь-якої державної інституції може вплинути чи розхитати якимось чином ситуацію. Я не бачу жодних підстав для паніки і жодних підстав доя того, щоб казали, що у нас щось відбувається не так”, — наголосив С.Марченко.
Він також запевнив, що його відомство профінансує дефіцит, виконає дохідну частину бюджету та забезпечить виплату заробітних плат і пенсій.
“Я вам це чітко гарантую”, — додав міністр.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.
Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВФ відреагували на відставку Смолія: наполягають на забезпеченні незалежності НБУ