Міністр фінансів: Відставка Смолія зірвала для України транзакцію десятиріччя, але підстав для паніки немає

ukru
Ексклюзив
08:24 • 59804 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 105588 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 108528 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167847 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 139522 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147447 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148605 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129336 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183288 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126314 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 35258 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126870 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 113085 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 113328 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101272 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 59797 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 105583 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 108524 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101272 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105725 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106263 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123875 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140339 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138298 перегляди
Актуальне
Міністр фінансів: Відставка Смолія зірвала для України транзакцію десятиріччя, але підстав для паніки немає

Міністр фінансів: Відставка Смолія зірвала для України транзакцію десятиріччя, але підстав для паніки немає

Київ • УНН

 • 15580 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Відставка голови НБУ Якова Смолія зірвала для Ураіни транзакцію десятиріччя, але підстав для паніки немає. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє УНН.

“Я хочу заспокоїти всю країну, всіх жителів нашої країни. Так, дійсно, відбулась дуже непересічна подія. Вона була трішки шокова, яка зірвала нам транзакцію десятиріччя, я не побоюсь цього слова. Тому що та дохідність з якою ми могли вчора запозичити, останній раз така дохідність була у 2007-2011 роках”, — заявив міністр.

Він також зауважив, що для всього фінансового світу зміна головного банкіра країни є подією неординарною та такою, що викликає багато запитань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін про відставку Смолія: хвилюватись за курс валют немає причин

У той же час, за його словами, незважаючи на це, немає жодних підстав для паніки.

“У нас все в порядку. У нас є макроекономічна стабільність. У нас виконується бюджет. Ми пройшли пікову кризову ситуацію. У нас план надходження, наприклад, податкової, збільшено на 6 мільярдів гривень. Я з оптимізмом і впевненістю дивлюсь у майбутнє. І немає підстав на сьогоднішній день очікувати, що зміна будь-кого в керівництві уряду чи будь-якої державної інституції може вплинути чи розхитати якимось чином ситуацію. Я не бачу жодних підстав для паніки і жодних підстав доя того, щоб казали, що у нас щось відбувається не так”, — наголосив С.Марченко.

Він також запевнив, що його відомство профінансує дефіцит, виконає дохідну частину бюджету та забезпечить виплату заробітних плат і пенсій.

“Я вам це чітко гарантую”, — додав міністр.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВФ відреагували на відставку Смолія: наполягають на забезпеченні незалежності НБУ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32