Мінфін про відставку Смолія: хвилюватись за курс валют немає причин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Наразі немає жодних підстав хвилюватись за курс валют у зв’язку з відставкою очільника Національного банку України Якова Смолія. Про це у четвер на брифінгу сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, немає жодних підстав хвилюватись за курс валюти у зв’язку з відставкою високопосадовця. Тому що ми, можливо, можемо бачити сьогодні якусь турбулентність на ринку. Я вважаю, будуть прийняті відповідні рішення і вже, можливо, найближчим часом все заспокоїться", - сказав Марченко, відповідаючи на запитання щодо впливу відставки Смолія на курс валюти.
"Немає жодних підстав вважати, що це змінить якимось чином ситуацію на валютному ринку", - додав міністр.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".
2 липня Зеленський передав на розгляд Верховної Ради проект постанови №3772 про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
Як повідомлялося в УНН, зі слів Марченка, відставка голови Національного банку України не має впливати на макроекономічну стабільність в Україні.