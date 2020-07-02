Мінфін про відставку Смолія: хвилюватись за курс валют немає причин

ukru
Ексклюзив
08:24 • 59768 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 105564 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 108513 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167841 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 139517 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147445 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148603 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129336 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183288 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126314 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 35237 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126866 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 113082 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 113325 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101263 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 59768 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 105566 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 108515 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 101263 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133954 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105724 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106262 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123875 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140339 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138298 перегляди
Актуальне
Мінфін про відставку Смолія: хвилюватись за курс валют немає причин

Мінфін про відставку Смолія: хвилюватись за курс валют немає причин

Київ • УНН

 • 14208 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Наразі немає жодних підстав хвилюватись за курс валют у зв’язку з відставкою очільника Національного банку України Якова Смолія. Про це у четвер на брифінгу сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

"Я вважаю, немає жодних підстав хвилюватись за курс валюти у зв’язку з відставкою високопосадовця. Тому що ми, можливо, можемо бачити сьогодні якусь турбулентність на ринку. Я вважаю, будуть прийняті відповідні рішення і вже, можливо, найближчим часом все заспокоїться", - сказав Марченко, відповідаючи на запитання щодо впливу відставки Смолія на курс валюти.

"Немає жодних підстав вважати, що це змінить якимось чином ситуацію на валютному ринку", - додав міністр.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".

2 липня Зеленський передав на розгляд Верховної Ради проект постанови №3772 про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Як повідомлялося в УНН, зі слів Марченка, відставка голови Національного банку України не має впливати на макроекономічну стабільність в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32