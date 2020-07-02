Минфин об отставке Смолия: волноваться за курс валют нет причин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Пока нет никаких оснований волноваться за курс валют в связи с отставкой главы Национального банка Украины Якова Смолия. Об этом в четверг на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, нет никаких оснований волноваться за курс валют в связи с отставкой чиновника. Потому что мы, возможно, можем видеть сегодня какую-то турбулентность на рынке. Я считаю, будут приняты соответствующие решения и уже, возможно, в ближайшее время все успокоится", - сказал Марченко, отвечая на вопрос о влиянии отставки Смолия на курс валют.
"Нет никаких оснований считать, что это изменит каким-то образом ситуацию на валютном рынке", - добавил министр.
Напомним, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".
2 июля Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления №3772 об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Как сообщалось в УНН, по словам Марченко, отставка главы Национального банка Украины не должна влиять на макроэкономическую стабильность в Украине.