Минимум 10 подростков пострадали в результате стрельбы на стадионе в США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил (штат Алабама) в пятницу вечером. Об этом сообщает телеканал NBC, передает УНН.
По данным телеканала, инцидент произошел после футбольного матча на стадионе “Лэдд-Пиблз”, который проходил между командами “Лифлор” и “Вилльямсон”. Полиция города подтвердила, что в результате стрельбы пострадали как минимум 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Все пострадавшие госпитализированы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.
Шеф полиции города Лоренс Баттисте отметил, что большинство пострадавших находились на стороне игроков и болельщиков команды “Лифлор”. Он добавил, что в результате инцидента два человека были задержаны и допрошены.
В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям о нарушениях при продаже оружия. Одной из причин этого стало то, что в начале месяца имели место несколько трагедий со стрельбой. Так, 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция.
В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. В свете событий в стране активно ведут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для усиления контроля за оборотом оружия.
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