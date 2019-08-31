Мінімум 10 підлітків постраждали в результаті стрілянини на стадіоні в США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Щонайменше 10 людей постраждали в результаті стрілянини на спортивному стадіоні в місті Мобіл (штат Алабама) в п'ятницю ввечері. Про це повідомляє телеканал NBC, передає УНН.
За даними телеканалу, інцидент стався після футбольного матчу на стадіоні “Ледд-Піблз”, який проходив між командами “ЛеФлор” і “Вілльямсон”. Поліція міста підтвердила, що в результаті стрілянини постраждали як мінімум 10 осіб у віці від 15 до 18 років. Всі постраждалі госпіталізовані, п’ятеро з них перебувають у критичному стані.
Шеф поліції міста Лоренс Баттісте зазначив, що більшість постраждалих перебували на боці гравців і вболівальників команди “ЛеФлор”. Він додав, що в результаті інциденту дві людини були затримані і допитані.
У США в останні тижні приділяють особливу увагу повідомленнями про порушення під час продажу зброї. Однією з причин цього стало те, що на початку місяця мали місце кілька трагедій із стріляниною. Так, 3 серпня чоловік відкрив вогонь в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в місті Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція.
У ніч на 4 серпня стрілянина була відкрита в центрі Дейтона (штат Огайо). Дев’ять осіб було вбито, понад 20 поранені. У світлі події в країні активно ведуть дискусії про те, яких заходів необхідно вжити для посилення контролю за обігом зброї.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Житель США Андрейченко прийшов до супермаркету з гвинтівкою, його звинуватили в загрозі теракту