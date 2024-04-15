"Мини-ТЭЦ" для 32 городов: в Украине разворачивают сеть малой и средней когенерации

Украина вместе с партнерами разворачивает сеть малой и средней когенерации. Проект "Мини-ТЭЦ" будет реализован для 32 городов, передает УНН со ссылкой на Министерство развития общин.

Детали

По данным ведомства, когенерация - это одновременная выработка электро- и тепловой энергии на предприятиях теплоснабжения.

Когенерационные установки генерируют электроэнергию в первую очередь для собственного потребления. Это позволяет городам иметь бесперебойное теплоснабжение в условиях аварийных или плановых отключений электроэнергии. Кроме того, произведенная установками электрическая энергия может отпускаться в сеть для других потребителей, что может уменьшить дефицит в энергосистеме в пиковые часы.

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Сейчас уже 80 когенерационных установок было уже распределено для предприятий в 21 областях Украины КГУ получили теплоснабжающие предприятия в Черниговской, Черновицкой, Донецкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Ровенской, Винницкой, Запорожской, Житомирской, Харьковской, Волынской, Херсонской, Львовской, Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Одесской, Сумской областях.

"Теплоснабжающее предприятие в Харьковской области получило 6 КГУ в марте. После обстрелов энергетической инфраструктуры области 22 марта все установки продолжили генерировать тепловую и электроэнергию для питания объектов критической инфраструктуры и потребностей потребителей многоквартирных домов. Таким образом, распределенная генерация - это мощный инструмент для повышения устойчивости систем централизованного теплоснабжения, для поддержки объединенной энергосистемы Украины. Благодарны партнерам за последовательную работу для стабильной работы объектов критической инфраструктуры", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

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В общем закуплено 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.

Запуск в работу всех установок, мощностью от 50 кВт до 1500 кВт, обеспечит стабильное теплоснабжение для более 1 млн жителей многоквартирных домов и около 1000 социальных объектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.