Уничтожение маневровой генерации: Галущенко назвал цель ударов врага по энергетике

В результате российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры система потеряла значительный объем генерации электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

"Удары с 22 марта происходят по энергетической системе ежедневно, они самые масштабные, даже если сравнивать с 2022 - 2023 годами. Мы потеряли значительный объем тепловой и гидрогенерации. Также происходят удары по объектам передачи электроэнергии. Враг спланировал все удары, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране", - подчеркнул глава Минэнерго.

"Но, несмотря на все эти атаки, система удержана, она сбалансирована и сегодня работает стабильно", - подчеркнул Галущенко.

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Министр ознакомил участников Конгресса с мероприятиями, которые планируются для восстановления и наращивания мощностей.

"Наиболее быстрое решение - это ремонт того, что повреждено. Наши группы уже работают в странах, которые предложили использовать старое аналогичное оборудование как для возможного ремонта оборудования", - отметил он.

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Также планируется увеличение пропускных возможностей для импорта электроэнергии. Кроме этого, началась реализация проектов для наращивания и масштабирования маневровых мощностей.