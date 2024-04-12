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Галущенко о возможных весенне-летних блэкаутах: нужно быть готовым к любому сценарию
Массированные российские атаки возобновились, поэтому украинцам нужно быть готовыми к любому сценарию, в том числе к возможным весенним и летним отключениям электроэнергии, считает министр энергетики Герман Галущенко.
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Подборка лучших фильмов разных жанров для весеннего настроения.
Аргентинские инвесторы будут развивать крафтовую винодельню в Одесской области
Аргентинские инвесторы будут развивать виноградарство и крафтовое виноделие в Бородинской громаде Одесской области, арендуя виноградники и получая налоговые льготы от местных властей.
В Криворожье из-за падения обломков сбитой ракеты повреждены 15 жилых домов - ОВА
В Кривом Роге обломками вражеских ракет повреждены 15 частных домов, автомобиль и электросеть, а в Никополе в результате российских обстрелов повреждены: двухэтажный дом, 8 частных домов, 5 магазинов, религиозное учреждение, объект инфраструктуры, административное здание, библиотека, хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.
Защита от "шахедов" есть почти на всех подстанциях Укрэнерго - Кубраков
Украина построила второй уровень защиты от "шахедов" почти на всех 22 подстанциях "Укрэнерго", но для полной защиты от ракет и других мощных средств поражения все еще нужен третий уровень полного укрытия.
OpenAI делает ChatGPT "более прямым, менее многословным"
OpenAI выпустила обновленную версию GPT-4 Turbo, улучшив правописание, математику, логическое мышление, кодирование.
Китай продолжает развитие системы спутниковой связи, доступной для всех жителей страны
Китай запустил систему спутниковой связи под названием Tiantong, которая позволяет смартфонам напрямую подключаться к спутникам, обеспечивая доступ к связи в районах без сотового покрытия, решая проблему перебоев со связью во время стихийных бедствий.
Донецкая область: россияне обстреляли Нью-Йорк, есть жертвы
В результате российского обстрела погибла женщина и ранен мужчина в городе Нью-Йорк Донецкой области.
Украине важно активизировать сотрудничество с партнерами по децентрализации энергосистемы - Шмыгаль
Правительство работает по трем направлениям для решения энергетических проблем: быстрый ремонт и восстановление объектов, децентрализация энергетической системы за счет малых когенерационных установок и сотрудничества с партнерами, а также усиление противовоздушной обороны критически важной инфраструктуры.
Нафтогаз готов выкупить весь газ, предложенный частными добытчиками
Группа Нафтогаз готова купить весь объем газа, который украинские частные производители предложат рынку в 2024 году, чтобы поддержать общеукраинскую добычу в условиях войны.