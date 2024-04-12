Галущенко о возможных весенне-летних блэкаутах: нужно быть готовым к любому сценарию

Сейчас возобновились массированные российские атаки, поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию. Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, комментируя возможность весенне-летних блэкаутов, передает корреспондент УНН.

На вопрос, возможны ли вообще весенне-летние блэкауты из-за недостатка мощностей и к чему готовиться украинцам, Галущенко ответил: "Давайте исходить из того, что война продолжается, атаки не закончились. Ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и даже не в самом факте, потому что они происходят каждый день, а с точки зрения влияния тех атак на энергосистему".

Он отметил, что вопрос о блэкаутах ему часто задавали до начала отопительного сезона в прошлом году.

"Я могу еще раз повториться и в принципе, я всегда тогда говорил, когда спрашивали покупать ли генераторы и павер-бенки, я всегда отвечал так: покупайте, готовьтесь, а мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились. Как это было прошлой зимой... Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому нужно быть готовыми к любому сценарию", - добавил министр.

Дополнение

Герман Галущенко заявлял, что на сегодня цель российских оккупантов достичь тотального блэкаута в Украине, однако они этого не достигли. Энергетическая система работает стабильно.

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что второй уровень защиты, который рассчитан от "шахедов", построен почти на всех 22 подстанциях Укрэнерго.