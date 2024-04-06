Министр энергетики Галущенко не исключает повышения тарифов на свет

Министр энергетики Украины Герман Галущенко не исключает поднятия тарифов на электроэнергию для населения из-за массированных ударов рф по энергетическим объектам. Летом граждан будут просить экономить электричество как можно больше. Об этом Галущенко заявил в интервью для Bloomberg, передает УНН.

В зависимости от ситуации в июле и августе мы будем просить людей экономить как можно больше. россияне не смогут повторить отключения 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромных убытков у нас будет базовая генерация, которая покроет от 30 до 50 % наших потребностей - сказал Галущенко.

Галущенко не исключил повышения тарифов на электроэнергию для населения и сказал, что правительство изучает различные способы финансирования ремонта энергетических активов.

"Сегодня ситуация еще сложнее, чем в прошлом году, поскольку мы потеряли много гидроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", - сказал он.

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