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Децентрализация генерирующих мощностей позволит обезопасить энергосистему от массированного ракетного террора - Кудрицкий
Руководитель "Укрэнерго" считает, что единственный способ защитить энергосистему Украины от российских атак - это децентрализовать генерирующие мощности, построив сотни малых электростанций вместо того, чтобы полагаться на несколько крупных.
Кулеба: Помощь от США поступит до ноября
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что заблокированная американская военная помощь поступит до ноября.
Готовил ракетные удары по аэродромам Кировоградщины: агент фсб получил 15 лет тюрьмы
Жителя Кропивницкого приговорили к 15 годам заключения за попытку предоставить фсб россии информацию, которая бы позволила нанести ракетные удары по аэродромам Кировоградщины.
Германия реорганизует вооруженные силы: сделает их пригодными для ведения войны - Писториус
Германия реорганизует свои вооруженные силы, чтобы сделать их пригодными для ведения войны на фоне российской агрессии.
Шмыгаль встретился с Президентом Латвии: говорили о расширении оборонного сотрудничества и конфискации российских активов
Во время визита в Ригу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом совместные планы по расширению сотрудничества, запуску совместного оборонного производства, вступлению Украины в ЕС и НАТО, конфискации российских активов в Латвии и усилению сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.
Равно площади некоторых государств мира: сколько территорий Украины потенциально опасны из-за возможного минирования
Около 26% территории Украины, около 156 000 квадратных километров, являются потенциально опасными из-за заминирования в результате российского террора.
Поддерживает вторжение в Украину: двукратного олимпийского чемпиона рф не допустили к Олимпиаде-2024
Двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Абдулрашиду Садулаеву запретили участвовать в квалификации к Олимпиаде-2024 из-за его поддержки российского вторжения в Украину и членства в клубе "Динамо".
Молодая украинская модель стала жертвой ДТП с участием Ferrari в Италии - СМИ
Украинская модель Анна Краевская, 21 год, погибла в аварии Ferrari в Италии в Пасхальное воскресенье после того, как автомобиль, за рулем которого был швейцарский диджей, врезался в ограждение на скорости 200 миль в час.
Во Львове ученик распылил перцовый баллончик в школе: трое детей в больнице
Ученик распылил перцовый баллончик в школе во Львове, в результате чего трое детей были госпитализированы, еще семеро пострадали.
Первый пациент в США получил почку свиньи и теперь успешно выписался из больницы
Ричарду Слейману, 62 года, 16 марта сделали четырехчасовую операцию в Массачусетской больнице по пересадке почки от генетически модифицированной свиньи. Сейчас мужчина выздоровел. Слейман стал первым мужчиной с пересаженной почкой свиньи, который смог покинуть больницу почти через три недели после операции.