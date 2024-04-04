Децентрализация генерирующих мощностей позволит обезопасить энергосистему от массированного ракетного террора - Кудрицкий

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что единственным способом защитить украинскую энергосистему от российских ударов является децентрализация генерирующих мощностей путем строительства многих небольших электростанций. Об этом Кудрицкий заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Как отметил Кудрицкий, достаточно сложно будет бесконечно восстанавливать поврежденные электростанции, которые построены 60-70 годах прошлого века, и все они практически неоднакратно подвергались поражениям.

"Конечно их техническое состояние не становится лучше от этих атак. Украинская энергосистема сильно зависит от небольшого количества электростанций и поражение именно этих электростанций - это то, чем занимается враг. Вот это сосредоточение генерации буквально на нескольких площадках - это то, что приводит к серьезным проблемам, когда враг применяет массированные обстрелы. Поэтому мы как операторы энергосистемы отвечаем за моделирование энергосистемы на будущее - что нужно сделать, как энергосистема должна развиваться. И мы понимаем, что единственный устойчивый путь к обеспечению безопасности энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации генерирующих мощностей", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что это означает, что вместо того, чтобы иметь, например, 15 или 20 крупных электростанций, необходимо построить сотни маленьких электростанций, которые будут более устойчивыми к массированным атакам из-за своей рассредоточенности.

"То количество ракет, которое мы сейчас наблюдаем, которые поражают определенное количество объектов, она не повлечет (атака - ред.) таких тяжелых, сложных последствий для энергосистемы, как в случае, когда мы сильно зависим от очень небольшого количества электростанций", - добавил Кудрицкий.

Напомним

Сегодня ночью враг повредил крупный энергетический объект в Харьковской области. В Харькове действуют соответствующие ограничения электропотребления. Также ограничения электричества, но для промышленных некоторых потребителей, действуют на Днепропетровщине.