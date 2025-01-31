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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Киев  •  УНН

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Энергосистема Украины остается стабильной, несмотря на похолодание. Энергетики проводят восстановительные работы после обстрелов и прорабатывают различные сценарии развития ситуации.

Единственная и фундаментальная причина сложной ситуации в энергетике Украины - это - разрушение инфраструктуры из-за российских атак. Сейчас ситуация остается стабильной, энергетики прорабатывают все возможные сценарии. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной, энергетики прорабатывают все возможные сценарии. Продолжаются восстановительные работы после вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры. Единственная и фундаментальная причина сложной ситуации в энергетике - разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских целенаправленных атак

- сообщили в Минэнерго.

Контекст

В НЭК «Укрэнерго» заявляли 30 января, что прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет и опровергли недостоверную информацию о возможных отключениях света.

Так, перед этим председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что якобы из-за похолодания в феврале могут вскоре быть снова введены графики отключения света.

В YASNO назвали факторы, которые могут влиять на возвращение к графикам отключений, среди которых, в частности  обстрелы и погода.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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