Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
Киев • УНН
Энергосистема Украины остается стабильной, несмотря на похолодание. Энергетики проводят восстановительные работы после обстрелов и прорабатывают различные сценарии развития ситуации.
Единственная и фундаментальная причина сложной ситуации в энергетике Украины - это - разрушение инфраструктуры из-за российских атак. Сейчас ситуация остается стабильной, энергетики прорабатывают все возможные сценарии. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной, энергетики прорабатывают все возможные сценарии. Продолжаются восстановительные работы после вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры. Единственная и фундаментальная причина сложной ситуации в энергетике - разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских целенаправленных атак
Контекст
В НЭК «Укрэнерго» заявляли 30 января, что прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет и опровергли недостоверную информацию о возможных отключениях света.
Так, перед этим председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что якобы из-за похолодания в феврале могут вскоре быть снова введены графики отключения света.
В YASNO назвали факторы, которые могут влиять на возвращение к графикам отключений, среди которых, в частности обстрелы и погода.