Міненерго про ситуацію в енергосистемі: опрацьовуються всі можливі сценарії

Єдина й фундаментальна причина складної ситуації в енергетиці України - це – руйнування інфраструктури через російські атаки. Наразі ситуація залишається стабільною, енергетики опрацьовують всі можливі сценарії. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною, енергетики опрацьовують всі можливі сценарії. Тривають відновлювальні роботи після ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Єдина і фундаментальна причина складної ситуації в енергетиці – руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських цілеспрямованих атак - повідомили в Міненерго.

Контекст

У НЕК "Укренерго" заявляли 30 січня, що прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає й спростували недостовірну інформацію про можливі відключення світла.

Так, перед цим голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що нібито через похолодання в лютому можуть незабаром бути знову введені графіки відключення світла.

В YASNO назвали фактори, які можуть впливати на повернення до графіків відключень, серед яких, зокрема обстріли та погода.