Міненерго про ситуацію в енергосистемі: опрацьовуються всі можливі сценарії
Київ • УНН
Енергосистема України залишається стабільною, незважаючи на похолодання. Енергетики проводять відновлювальні роботи після обстрілів та опрацьовують різні сценарії розвитку ситуації.
Єдина й фундаментальна причина складної ситуації в енергетиці України - це – руйнування інфраструктури через російські атаки. Наразі ситуація залишається стабільною, енергетики опрацьовують всі можливі сценарії. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.
Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною, енергетики опрацьовують всі можливі сценарії. Тривають відновлювальні роботи після ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Єдина і фундаментальна причина складної ситуації в енергетиці – руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських цілеспрямованих атак
Контекст
У НЕК "Укренерго" заявляли 30 січня, що прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає й спростували недостовірну інформацію про можливі відключення світла.
Так, перед цим голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що нібито через похолодання в лютому можуть незабаром бути знову введені графіки відключення світла.
В YASNO назвали фактори, які можуть впливати на повернення до графіків відключень, серед яких, зокрема обстріли та погода.