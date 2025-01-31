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Міненерго про ситуацію в енергосистемі: опрацьовуються всі можливі сценарії

Київ • УНН

 • 137481 перегляди

Енергосистема України залишається стабільною, незважаючи на похолодання. Енергетики проводять відновлювальні роботи після обстрілів та опрацьовують різні сценарії розвитку ситуації.

Єдина й фундаментальна причина складної ситуації в енергетиці України - це – руйнування інфраструктури через російські атаки. Наразі ситуація залишається стабільною, енергетики опрацьовують всі можливі сценарії. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною, енергетики опрацьовують всі можливі сценарії. Тривають відновлювальні роботи після ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Єдина і фундаментальна причина складної ситуації в енергетиці – руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських цілеспрямованих атак

- повідомили в Міненерго.

Контекст

У НЕК "Укренерго" заявляли 30 січня, що прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає й спростували недостовірну інформацію про можливі відключення світла.

Так, перед цим голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що нібито через похолодання в лютому можуть незабаром бути знову введені графіки відключення світла.

В YASNO назвали фактори, які можуть впливати на повернення до графіків відключень, серед яких, зокрема  обстріли та погода.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство
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