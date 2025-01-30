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В YASNO назвали фактори, які можуть впливати на повернення до графіків відключень

В YASNO назвали фактори, які можуть впливати на повернення до графіків відключень

Київ • УНН

 • 134767 перегляди

Обстріли, імпорт електроенергії та погода можуть вплинути на повернення до графіків відключень світла в Україні. За даними Укренерго, наразі ситуація контрольована, а споживання електроенергії знизилось.

Серед факторів, які можуть вплинути на те, чи повернуться українці до графіків відключення світла, зокрема, обстріли, імпорт електроенергії та погода. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі YASNO та зазначили, що за даними Укренерго, ситуація є контрольованою.

В YASNO заявили, що є кілька факторів, які можуть вплинути на те, чи повернемося ми до графіків:

⦁ Обстріли. Це першопричина, а всі наступні є її наслідками. Якщо росія буде атакувати енергосистему і ці атаки будуть вдалими, то цілком логічно, що з певних причин – або через пошкоджену інфраструктуру, або через генераційний дефіцит – ми можемо бути без електроенергії.

⦁ Імпорт. Та наразі це найменш імовірна причина, тому що наприкінці минулого року фізична можливість імпортувати більше електроенергії з Європи для України зросла.

⦁ Погода. Справді, погода може впливати на споживання. Адже, наприклад, коли стає холодніше, люди починають інтенсивніше опалювати житло, офісні приміщення, тому навантаження на електромережу зростає.

Та погода може впливати як на генерацію, так і на інфраструктуру. Наприклад, під час сильних морозів обсягів електроенергії може не вистачати для того, щоб забезпечувати усіх споживачів. А тоді, коли стається відлига, а потім раптові заморозки, або сильні завірюхи та налипання снігу, то можуть постраждати лінії електропередач

- пояснили в YASNO.

В YASNO зазначили, що зараз енергосистема України продовжує відновлюватися після масованих атак, ремонтні роботи тривають. Проте, за свідченнями Укренерго, ситуація є контрольованою.

Контекст

Так, у НЕК "Укренерго" заявляли сьогодні, 30 січня, що прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає й спростували недостовірну інформацію про можливі відключення світла.

Голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що нібито через похолодання в лютому можуть незабаром бути знову введені графіки відключення світла.

За даними Укренерго, сьогодні, 30 січня споживання електроенергії знизилося завдяки сонячній погоді та високій продуктивності побутових СЕС у кількох регіонах, тим часом аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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