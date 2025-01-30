В YASNO назвали фактори, які можуть впливати на повернення до графіків відключень

Серед факторів, які можуть вплинути на те, чи повернуться українці до графіків відключення світла, зокрема, обстріли, імпорт електроенергії та погода. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі YASNO та зазначили, що за даними Укренерго, ситуація є контрольованою.

В YASNO заявили, що є кілька факторів, які можуть вплинути на те, чи повернемося ми до графіків:

⦁ Обстріли. Це першопричина, а всі наступні є її наслідками. Якщо росія буде атакувати енергосистему і ці атаки будуть вдалими, то цілком логічно, що з певних причин – або через пошкоджену інфраструктуру, або через генераційний дефіцит – ми можемо бути без електроенергії.

⦁ Імпорт. Та наразі це найменш імовірна причина, тому що наприкінці минулого року фізична можливість імпортувати більше електроенергії з Європи для України зросла.

⦁ Погода. Справді, погода може впливати на споживання. Адже, наприклад, коли стає холодніше, люди починають інтенсивніше опалювати житло, офісні приміщення, тому навантаження на електромережу зростає.

Та погода може впливати як на генерацію, так і на інфраструктуру. Наприклад, під час сильних морозів обсягів електроенергії може не вистачати для того, щоб забезпечувати усіх споживачів. А тоді, коли стається відлига, а потім раптові заморозки, або сильні завірюхи та налипання снігу, то можуть постраждати лінії електропередач - пояснили в YASNO.

В YASNO зазначили, що зараз енергосистема України продовжує відновлюватися після масованих атак, ремонтні роботи тривають. Проте, за свідченнями Укренерго, ситуація є контрольованою.

Контекст

Так, у НЕК "Укренерго" заявляли сьогодні, 30 січня, що прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає й спростували недостовірну інформацію про можливі відключення світла.

Голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявляв, що нібито через похолодання в лютому можуть незабаром бути знову введені графіки відключення світла.

За даними Укренерго, сьогодні, 30 січня споживання електроенергії знизилося завдяки сонячній погоді та високій продуктивності побутових СЕС у кількох регіонах, тим часом аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.