В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Киев  •  УНН

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Обстрелы, импорт электроэнергии и погода могут повлиять на возвращение к графикам отключений света в Украине. По данным Укрэнерго, сейчас ситуация контролируемая, а потребление электроэнергии снизилось.

Среди факторов, которые могут повлиять на то, вернутся ли украинцы к графикам отключения света, в частности, обстрелы, импорт электроэнергии и погода. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе YASNO и отметили, что по данным Укрэнерго, ситуация является контролируемой.

В YASNO заявили, что есть несколько факторов, которые могут повлиять на то, вернемся ли мы к графикам:

⦁ Обстрелы. Это первопричина, а все последующие являются ее последствиями. Если россия будет атаковать энергосистему и эти атаки будут удачными, то вполне логично, что по определенным причинам - или из-за поврежденной инфраструктуры, или из-за генерационного дефицита - мы можем быть без электроэнергии.

⦁ Импорт. Но пока это наименее вероятная причина, потому что в конце прошлого года физическая возможность импортировать больше электроэнергии из Европы для Украины выросла.

⦁ Погода. Действительно, погода может влиять на потребление. Ведь, например, когда становится холоднее, люди начинают интенсивнее отапливать жилье, офисные помещения, поэтому нагрузка на электросеть растет.

Но погода может влиять как на генерацию, так и на инфраструктуру. Например, во время сильных морозов объемов электроэнергии может не хватать для того, чтобы обеспечивать всех потребителей. А тогда, когда происходит оттепель, а затем внезапные заморозки, или сильные метели и налипание снега, то могут пострадать линии электропередач

- пояснили в YASNO.

В YASNO отметили, что сейчас энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после массированных атак, ремонтные работы продолжаются. Однако, по свидетельствам Укрэнерго, ситуация является контролируемой.

Контекст

Так, в НЭК «Укрэнерго» заявляли сегодня, 30 января, что прогнозов по ограничению электроснабжения в связи с похолоданием нет и опровергли недостоверную информацию о возможных отключениях света.

Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что якобы из-за похолодания в феврале могут вскоре быть снова введены графики отключения света.

По данным Укрэнерго, сегодня, 30 января потребление электроэнергии снизилось благодаря солнечной погоде и высокой производительности бытовых СЭС в нескольких регионах, тем временем аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
ukrenerhoУкрэнерго
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина

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