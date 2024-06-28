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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Микронезия присоединилась к коммюнике Саммита мира - Зеленский

Микронезия присоединилась к коммюнике Саммита мира - Зеленский

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 09:57  •  4400 просмотра

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Федеративные Штаты Микронезии подписали коммюнике первого Саммита мира, увеличив до 10 количество участников, которые дополнительно присоединились к нему менее чем через две недели после конференции в Швейцарии.

Федеративные Штаты Микронезии подписали коммюнике первого Саммита мира, увеличив до 10 количество участников, которые дополнительно присоединились к нему менее чем через две недели после конференции в Швейцарии, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Я благодарен Федеративным Штатам Микронезии за присоединение к рядам миролюбивых наций, которые подписали коммюнике первого Саммита мира", - написал Зеленский в X.

Глобальная коалиция, которая поддерживает справедливый и прочный мир для Украины, остальной Европы и за ее пределами на основе целей и принципов Устава ООН, продолжает расти, подчеркнул Президент.

"Менее чем через две недели после первого Саммита мира еще десять участников присоединились к его итоговому коммюнике. Наши мирные усилия основываются на уважении к каждой стране, региону и части мира. Каждая миролюбивая нация, которая уважает Устав ООН, должна сыграть определенную роль в этих усилиях, направленных на восстановление международного права, которое защищает все страны от агрессии и хаоса, а не только Украину", - отметил Зеленский.

Коммюнике, подчеркнул Глава государства, остается открытым для подписей, и я уверен, что количество участников будет расти.

Первый список имел в своем составе страны, не подтверждавшие согласие - Кулеба объяснил исчезновение подписей под коммюнике саммита мира21 июня 2024, 07:06 • 29870 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
shveitsariyaШвейцария
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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