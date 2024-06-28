Мікронезія приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59940 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 146376 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141815 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119685 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131148 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84293 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92589 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98559 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89598 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219381 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41162 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18478 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18118 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41220 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19845 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141815 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219381 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369744 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305404 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413799 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10041 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30307 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27263 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119685 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32399 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Мікронезія приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 24864 перегляди

Федеративні Штати Мікронезії підписали комюніке першого Саміту миру, збільшивши до 10 кількість учасників, які додатково приєдналися до нього менш ніж за два тижні після конференції у Швейцарії.

Мікронезія приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський

Федеративні Штати Мікронезії підписали комюніке першого Саміту миру, збільшивши до 10 кількість учасників, які додатково приєдналися до нього менш ніж за два тижні після конференції у Швейцарії, повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

"Я вдячний Федеративним Штатам Мікронезії за приєднання до лав миролюбних націй, які підписали комюніке першого Саміту миру", - написав Зеленський у X.

Глобальна коаліція, яка підтримує справедливий і міцний мир для України, решти Європи та за її межами на основі цілей і принципів Статуту ООН, продовжує зростати, наголосив Президент.

"Менш ніж за два тижні після першого Саміту миру ще десять учасників приєдналися до його підсумкового комюніке. Наші мирні зусилля ґрунтуються на повазі до кожної країни, регіону та частини світу. Кожна миролюбна нація, яка поважає Статут ООН, має відіграти певну роль у цих зусиллях, спрямованих на відновлення міжнародного права, яке захищає всі країни від агресії та хаосу, а не лише Україну", - зазначив Зеленський.

Комюніке, наголосив Глава держави, залишається відкритим для підписів, і я впевнений, що кількість учасників буде зростати.

Перший список мав у своєму складі країни, що не підтверджували згоду – Кулеба пояснив "зникнення підписів" під комюніке Саміту миру21.06.24, 10:06 • 30160 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Організація Об'єднаних Націй
Швейцарія
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45