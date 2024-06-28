Мікронезія приєдналася до комюніке Саміту миру - Зеленський
Київ • УНН
Федеративні Штати Мікронезії підписали комюніке першого Саміту миру, збільшивши до 10 кількість учасників, які додатково приєдналися до нього менш ніж за два тижні після конференції у Швейцарії.
Федеративні Штати Мікронезії підписали комюніке першого Саміту миру, збільшивши до 10 кількість учасників, які додатково приєдналися до нього менш ніж за два тижні після конференції у Швейцарії, повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Я вдячний Федеративним Штатам Мікронезії за приєднання до лав миролюбних націй, які підписали комюніке першого Саміту миру", - написав Зеленський у X.
Глобальна коаліція, яка підтримує справедливий і міцний мир для України, решти Європи та за її межами на основі цілей і принципів Статуту ООН, продовжує зростати, наголосив Президент.
"Менш ніж за два тижні після першого Саміту миру ще десять учасників приєдналися до його підсумкового комюніке. Наші мирні зусилля ґрунтуються на повазі до кожної країни, регіону та частини світу. Кожна миролюбна нація, яка поважає Статут ООН, має відіграти певну роль у цих зусиллях, спрямованих на відновлення міжнародного права, яке захищає всі країни від агресії та хаосу, а не лише Україну", - зазначив Зеленський.
Комюніке, наголосив Глава держави, залишається відкритим для підписів, і я впевнений, що кількість учасників буде зростати.
Перший список мав у своєму складі країни, що не підтверджували згоду – Кулеба пояснив "зникнення підписів" під комюніке Саміту миру21.06.24, 10:06 • 30160 переглядiв