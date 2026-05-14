МИД Украины завтра пригласит послов посетить место попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве

Министерство иностранных дел Украины завтра пригласит всех послов в Киеве посетить одно из мест попадания, где российская атака разрушила целую секцию многоэтажного жилого дома, передает УНН со ссылкой на МИД.

Мир должен увидеть, что ответом россии на все наши конструктивные мирные предложения является лишь усиление террора и насилия, и действовать соответственно