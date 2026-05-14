МИД Украины завтра пригласит послов посетить место попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве
Киев • УНН
МИД пригласил послов на место попадания ракеты в жилой дом. Кроме того, Украина созывает Совбез ООН и приспускает флаги в дипломатических учреждениях.
Министерство иностранных дел Украины завтра пригласит всех послов в Киеве посетить одно из мест попадания, где российская атака разрушила целую секцию многоэтажного жилого дома, передает УНН со ссылкой на МИД.
Мир должен увидеть, что ответом россии на все наши конструктивные мирные предложения является лишь усиление террора и насилия, и действовать соответственно
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН после массированного удара рф в ночь на 14 мая.
Кроме того, глава МИД сообщил, что в знак почтения памяти погибших в результате российской атаки завтра, 15 мая, все украинские зарубежные дипломатические учреждения приспустят флаги и откроют книги скорби.