МИД Украины меняет структуру: созданы новые департаменты и управления

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подписал приказ о реформировании структуры ведомства. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Сибиги, речь идет о структуре, которая соответствует реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам. Больше нет департамента, который отвечал за разоружение – теперь есть Департамент международной безопасности и обороны Украины.

Изменениям подверглись и другие департаменты МИД. В частности, создаются первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского Бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.

Управление США и Канады будет отделено от Департамента Латинской Америки и Карибского Бассейна, потому что это отдельное направление работы, которое не может "смешиваться" вместе с латиноамериканскими делами – написал Сибига.

Кроме того, отныне будет существовать специальный представитель только по вопросам Африки - Ближний Восток и Северная Африка "отделяются" в отдельный департамент.

Также создается управление недружественных стран, которое будет включать россию, беларусь, КНДР и, вероятно, Иран. Центральная Азия будет выведена в отдельное управление, что свидетельствует об отдельном внимании.

Но и это не все: в структуре МИД создается отдельное управление НАТО.

Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься в частности привлечением России и россиян к ответственности за совершенные зверства. HR-служба будет называться департаментом персонала и будет сфокусирована прежде всего на привлечении новых кадров и создании мотивации. Новую роль и вес в системе МИД получат Государственное учреждение "Украинский институт" и Дипломатическая академия Украины имени Г. Удовенко, которую мы планируем превратить в полноценное высшее учебное заведение. Появятся также такие отдельные подразделения как отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта – добавили в МИД.

Напомним

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина никогда не согласится на какие-либо ограничения своей обороноспособности.