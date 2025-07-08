МЗС України змінює структуру: створені нові департаменти та управління

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав наказ про реформування структури відомства. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

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За словами Сибіги, йдеться про структуру, яка відповідає реаліям війни та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам. Більше нема департаменту, який відповідав за роззброєння – тепер є Департамент міжнародної безпеки та оборони України.

Змінам піддалися і інші департаменти МЗС. Зокрема, створюються перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій.

Управління США та Канади буде відʼєднане від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, бо це окремий напрям роботи, який не може "змішуватися" разом з латиноамериканськими справами – написав Сибіга.

Крім того, відтепер існуватиме спеціальний представник лише з питань Африки - Близький Схід і Північна Африка "відʼєднуються" в окремий департамент.

Також створюється управління недружніх країн, яке включатиме росію, білорусь, КНДР і, ймовірно, Іран. Центральна Азія буде виведена в окреме управління, що свідчить про окрему увагу.

Але й це не все: у структурі МЗС створюється окреме управління НАТО.

Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням Росії та росіян до відповідальності за вчинені звірства. HR-служба називатиметься департаментом персоналу та буде сфокусована насамперед на залученні нових кадрів і створенні мотивації. Нову роль та вагу в системі МЗС отримають Державна установа "Український інститут" і Дипломатична академія України імені Г. Удовенка, яку ми плануємо перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад. Зʼявляться також такі окремі підрозділи як відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту – додали в МЗС.

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