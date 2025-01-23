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МИД и ГУР провели операцию по освобождению трех украинских моряков из плена хуситов

МИД и ГУР провели операцию по освобождению трех украинских моряков из плена хуситов

Киев  •  УНН

 • 1015 просмотра

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МИД и ГУР провели успешную операцию по освобождению трех украинских моряков из плена йеменских хуситов. Моряки были захвачены в ноябре 2023 года на судне Galaxy Leader и сейчас находятся под опекой дипломатов.

Министерство иностранных дел вместе с Главным управлением разведки Минобороны смогли вернуть трех украинских моряков грузового судна Galaxy Leader из плена хуситов, пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

«По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, МИД и ГУР успешно провели совместную операцию по освобождению из плена йеменских хуситов трех украинских моряков», - говорится в сообщении.

Украинцы были захвачены в ноябре 2023 года во время задержания грузового судна Galaxy Leader. С тех пор продолжались активные переговоры для обеспечения их возвращения.

«Сейчас трое украинцев уже в безопасности и под опекой украинских дипломатов, имеют хорошее физическое состояние и все необходимые документы. Уже вскоре они вернутся в Украину», - указали в МИД.

Йеменские хуситы освободили экипаж захваченного в 2023 году судна: среди членов команды украинцы22.01.25, 23:57 • 23348 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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