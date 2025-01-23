МЗС і ГУР провели операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону хуситів
Київ • УНН
МЗС та ГУР провели успішну операцію зі звільнення трьох українських моряків з полону єменських хуситів. Моряки були захоплені в листопаді 2023 року на судні Galaxy Leader та зараз перебувають під опікою дипломатів.
Міністерство закордонних справ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони змогли повернути трьох українських моряків вантажного судна Galaxy Leader з полону хуситів, пише УНН з посиланням на заяву МЗС.
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"На доручення Президента України Володимира Зеленського, МЗС і ГУР успішно провели спільну операцію зі звільнення з полону єменських хуситів трьох українських моряків", - ідеться у повідомленні.
Українці були захоплені в листопаді 2023 року під час затримання вантажного судна Galaxy Leader. Відтоді тривали активні переговори для забезпечення їхнього повернення.
"Нині троє українців вже в безпеці та під опікою українських дипломатів, мають добрий фізичний стан і всі необхідні документи. Вже невдовзі вони повернуться до України", - вказали у МЗС.
Єменські хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна: серед членів команди українці22.01.25, 23:57 • 33406 переглядiв