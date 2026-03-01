Мы все этого ждали - актриса Эльнааз Норузи заявила о радости иранцев после гибели Хаменеи
Киев • УНН
Ирано-немецкая актриса Эльнааз Норузи заявила, что ее семья в Тегеране ждала гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По ее словам, семья была готова к удару после заявления Трампа о помощи.
Ирано-немецкая актриса Эльнааз Норузи отреагировала на гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявив, что ее семья в Тегеране ждала этого и готовилась к удару. Об этом сообщает BILD, передает УНН.
Детали
По словам Норузи, после заявления президента США Дональда Трампа о намерении "помочь" они ожидали, что удар произойдет.
Мы все этого ждали. Когда Трамп сказал, что поможет, мы знали, что удар произойдет. Моя семья в Тегеране была готова, оставалась дома
Она также утверждает, что в столице Ирана частично пропал интернет, а первые видео, которые увидели за границей, якобы показывали людей, танцующих на улицах и снимающих взрывы.
Они смеялись и были просто счастливы. Сейчас в Иране все счастливы - сказала Норузи, добавив, что в сети также распространялись ролики с детьми в школе, которые выкрикивали: "Trump, we love you!".
Напомним
По данным международных СМИ, о гибели аятоллы Али Хаменеи сообщалось на фоне масштабных ударов по целям в Иране и последующей эскалации в регионе.