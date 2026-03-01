$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:44 • 3240 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 18933 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 31372 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 46266 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 54321 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 62329 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 47686 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 50830 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 52149 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 57933 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Ми всі цього чекали - акторка Ельнааз Норузі заявила про радість іранців після загибелі Хаменеї

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Ірано-німецька акторка Ельнааз Норузі заявила, що її сім'я в Тегерані чекала загибелі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. За її словами, родина була готова до удару після заяви Трампа про допомогу.

Ми всі цього чекали - акторка Ельнааз Норузі заявила про радість іранців після загибелі Хаменеї

Ірано-німецька акторка Ельнааз Норузі відреагувала на загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, заявивши, що її родина в Тегерані чекала цього та готувалася до удару. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

Деталі

За словами Норузі, після заяви президента США Дональда Трампа про намір "допомогти" вони очікували, що удар відбудеться.

Ми всі цього чекали. Коли Трамп сказав, що допоможе, ми знали, що удар станеться. Моя сім’я в Тегерані була готова, залишалася вдома

 - цитує акторку видання.

Вона також стверджує, що у столиці Ірану частково зник інтернет, а перші відео, які побачили за кордоном, нібито показували людей, які танцюють на вулицях і знімають вибухи.

Вони сміялися і були просто щасливі. Зараз в Ірані всі щасливі - сказала Норузі, додавши, що в мережі також поширювалися ролики з дітьми в школі, які вигукували: "Trump, we love you!".

Нагадаємо

За даними міжнародних ЗМІ, про загибель аятоли Алі Хаменеї повідомлялося на тлі масштабних ударів по цілях в Ірані та подальшої ескалації в регіоні.

Олександра Василенко

СуспільствоСвіт
Сутички
Алі Хаменеї
Bild
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран