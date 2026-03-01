Ми всі цього чекали - акторка Ельнааз Норузі заявила про радість іранців після загибелі Хаменеї

Ірано-німецька акторка Ельнааз Норузі відреагувала на загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, заявивши, що її родина в Тегерані чекала цього та готувалася до удару. Про це повідомляє BILD, передає УНН.

За словами Норузі, після заяви президента США Дональда Трампа про намір "допомогти" вони очікували, що удар відбудеться.

Ми всі цього чекали. Коли Трамп сказав, що допоможе, ми знали, що удар станеться. Моя сім’я в Тегерані була готова, залишалася вдома