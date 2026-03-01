Ми всі цього чекали - акторка Ельнааз Норузі заявила про радість іранців після загибелі Хаменеї
Київ • УНН
Ірано-німецька акторка Ельнааз Норузі відреагувала на загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, заявивши, що її родина в Тегерані чекала цього та готувалася до удару. Про це повідомляє BILD, передає УНН.
Деталі
За словами Норузі, після заяви президента США Дональда Трампа про намір "допомогти" вони очікували, що удар відбудеться.
Ми всі цього чекали. Коли Трамп сказав, що допоможе, ми знали, що удар станеться. Моя сім’я в Тегерані була готова, залишалася вдома
Вона також стверджує, що у столиці Ірану частково зник інтернет, а перші відео, які побачили за кордоном, нібито показували людей, які танцюють на вулицях і знімають вибухи.
Вони сміялися і були просто щасливі. Зараз в Ірані всі щасливі - сказала Норузі, додавши, що в мережі також поширювалися ролики з дітьми в школі, які вигукували: "Trump, we love you!".
Нагадаємо
За даними міжнародних ЗМІ, про загибель аятоли Алі Хаменеї повідомлялося на тлі масштабних ударів по цілях в Ірані та подальшої ескалації в регіоні.