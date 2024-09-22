Мы поддерживаем Украину, но у нас есть свои требования - глава МИД Польши

Несмотря на поддержку Украины, Польша имеет свои требования как сосед. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью RMF24, передает УНН.

Мы хотим сохранить поддержку обеих сторон политического спора в Соединенных Штатах за союз с Европой, за поддержку Украины, за физическое присутствие американских войск в Польше - сказал Сикорский.

Отвечая на вопрос журналиста, становятся ли сложнее переговоры с Украиной он заверил, что Польша поддерживает Киев, но имеет собственные претензии к стране.

Украина находится под давлением. У нее все хорошо на море, немного хуже на суше. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас также есть свои требования, как это бывает между соседями - пояснил глава МИД Польши.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что перспективы Украины на успех в защите от России могут зависеть от того, будет ли администрация президент США Джо Байдена более смелой.