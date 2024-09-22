Мы поддерживаем Украину, но у нас есть свои требования - глава МИД Польши
Киев • УНН
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о поддержке Украины, но отметил наличие собственных требований. Он отметил, что Украина находится под давлением, имея успехи на море, но сложности на суше.
Несмотря на поддержку Украины, Польша имеет свои требования как сосед. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью RMF24, передает УНН.
Мы хотим сохранить поддержку обеих сторон политического спора в Соединенных Штатах за союз с Европой, за поддержку Украины, за физическое присутствие американских войск в Польше
Отвечая на вопрос журналиста, становятся ли сложнее переговоры с Украиной он заверил, что Польша поддерживает Киев, но имеет собственные претензии к стране.
Украина находится под давлением. У нее все хорошо на море, немного хуже на суше. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас также есть свои требования, как это бывает между соседями
Напомним
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что перспективы Украины на успех в защите от России могут зависеть от того, будет ли администрация президент США Джо Байдена более смелой.