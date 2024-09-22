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Ми підтримуємо Україну, але у нас є свої вимоги - глава МЗС Польщі

Київ • УНН

 • 33576 перегляди

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про підтримку України, але наголосив на наявності власних вимог. Він зазначив, що Україна знаходиться під тиском, маючи успіхи на морі, але складнощі на суші.

Попри підтримку України, Польща має ж свої вимоги як сусід. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтервʼю RMF24, передає УНН.

Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах за союз з Європою, за підтримку України, за фізичну присутність американських військ у Польщі

– сказав Сікорський.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи стають складнішими переговори з Україною він запевнив, що Польща підтримує Київ, але має власні претензії до країни. 

Україна знаходиться під тиском. У неї все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами

- пояснив глава МЗС Польщі. 

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що перспективи України на успіх у захисті від росії можуть залежати від того, чи буде адміністрація президент США Джо Байдена сміливішою. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ПолітикаНовини Світу
radoslav-sikorskyiРадослав Сікорський
yevropaЄвропа
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spolucheni-shtatyСполучені Штати
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