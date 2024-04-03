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"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто
После длительной встречи в Брюсселе Кулеба и Сийярто договорились принять меры для улучшения отношений между Украиной и Венгрией в ближайшие дни и недели.
Древние пещеры Киево-Печерской лавры оцифровала в 3D украинская компания - Минкульт
Львовская компания Skeiron оцифровала пещеры Киево-Печерской лавры, одного из важнейших исторических и религиозных объектов Украины, создав 3D-модель этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В оккупированном Крыму заметили переброску военной техники
В Крыму зафиксирована военная техника и склады, на которых хранятся припасы для российских войск. Их координаты переданы украинским военным для нанесения возможных ударов.
"Это исторический шанс Украины - сломать российский реваншизм, и мы должны этим шансом воспользоваться": Зеленский про подготовительные работы в россии
Украина рассматривает российскую мобилизацию солдат как исторический шанс сломать российский реваншизм и должна воспользоваться этой возможностью.
В Instagram, Facebook и WhatsApp начались сбои в работе
Продукты Meta, включая Instagram, Facebook и WhatsApp, потерпели масштабные сбои в работе, причина которого пока неизвестна.
Партизаны в Крыму нашли склады минобороны рф в Джанкое, и сдали координаты – "АТЕШ"
Партизанская группа "АТЕШ" в оккупированном Крыму обнаружила в Джанкое склады, используемые российскими войсками для хранения продовольствия, обмундирования и палаток, и передала их координаты украинским военным для возможных ударов.
Харьковщина: армия рф атаковала Мерефу ракетой Х-59МК, есть раненая
российская армия нанесла ракетный удар по Мерефе в Харьковской области, повредив здания гражданских предприятий и ранив 55-летнюю женщину.
Бывший футбольный босс Испании Рубиалес арестован в аэропорту Мадрида
Бывший испанский футбольный босс Луис Рубиалес был арестован в аэропорту Мадрида в связи с обвинениями в коррупции, включая незаконные контракты, бесхозяйственность и отмывание денег во время его президентства в Испанской футбольной ассоциации.
рф в Черном море держит наготове 50 "Калибров" - Гуменюк
россия имеет 50 ракет "Калибр", загруженных и готовых к использованию на ракетоносцах в Черном море, которые создают постоянную угрозу обстрелов, несмотря на то, что они не находятся на активном боевом дежурстве.
Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, союзники по НАТО соглашаются, что Украина должна стать членом Альянса, но это станет возможным только после окончания войны и при наличии гарантий, что Россия не нападет снова.