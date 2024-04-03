"Мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшее время": Кулеба о встрече с венгерским коллегой Сийярто

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Дипломаты обсудили шаги для улучшения отношений между странами. О результатах встречи и планах на ближайшие недели Кулеба сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Сегодня мы с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто имели длительную встречу в Брюсселе. Мы оба согласились, что за последние недели был сделан ряд шагов для преодоления проблем в наших двусторонних отношениях. В духе этой положительной тенденции мы ожидаем более конструктивных действий в ближайшие дни и недели. - отметил Дмитрий Кулеба.

Дополнительно

Этим днем ранее, во время встречи министров в Брюсселе, глава МИД Венгрии Петер Сийярто "твердо заявил, что Венгрия не будет поддерживать никаких предложений NATO, которые могли бы приблизить альянс к войне или изменить его с оборонительной на наступательную коалицию", - заявил представитель правительства Золтан Ковач на X.

Также сегодня, 3 апреля, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Брюссель обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, обеспокоенность венгров о роли НАТО в Украине. Столтенберг выразил убеждение, что эти опасения будут развеяны в ближайшие недели.

Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается