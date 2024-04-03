Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается

Члены Альянса согласны, что Украина должна стать членом НАТО, и делает все, чтобы приблизить это. Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе, передает УНН.

Члены Альянса соглашаются, что Украина станет членом. Все члены Альянса соглашаются, что нам нужно продолжать приближение Украины к членству в НАТО. - заявил Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО отметил, что в прошлом году был принят ряд важных решений, которые Альянс реализует.

Сейчас мы реализуем их, отменив План действий по членству, мы не должны вводить что-то, похожее на какой-то второй или двухэтапный процесс. Я считаю, что очень важно поддерживать одноэтапный процесс для Украины, чтобы стать членом, отменив требование по Плану действий по членству, а затем убедившись, что когда приглашение поступает, это то же самое, что стать членом, как и в НАТО. Это разница между НАТО и Европейским Союзом. - пояснил Столтенберг.

Несмотря на технические нюансы у политиков из стран-участниц НАТО существует четкое обязательство, чтобы Украина получила членство. Однако он отметил, что это будет возможным только при окончательном завершении войны.

Есть четкое обязательство помочь Украине приблизиться к членству. И я думаю, что мы также должны осознать, что когда эта война закончится, и все осознают, что должны быть определенные гарантии, что это действительно конец, что это не пауза, когда россия восстанавливает свои силы, отдыхает и потом перегруппировывается чтобы атаковать снова. Потому что подобную картину мы видели еще в 2014 году. ... Поэтому, конечно, когда эта война закончится, мы должны быть абсолютно уверены, что это действительно конец, что она закончится на этом. Поэтому мы должны помочь Украине построить собственную защиту, чтобы сдержать любую дальнейшую российскую агрессию. Но всегда будет потребность в гарантиях безопасности, и, конечно, самой высокой гарантией безопасности будет пятая статья и членство в НАТО. - заявил Столтенберг.

У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг

Дополнительно

Министры стран-членов НАТО согласились в среду начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины, но предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга сделать это через пятилетний фонд объемом 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов) вызвало неоднозначную реакцию государств-членов Альянса

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