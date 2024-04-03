У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Альянс и на долгосрочную перспективу, а также отметил необходимость активизироваться, чтобы поддержка Украины была долгосрочной. Об этом заявил Столтенберг во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Мы только что завершили встречу министров иностранных дел НАТО - первую в истории, когда Швеция стала полноправным членом Альянса. Мы вместе рассматривали вопросы подготовки к Вашингтонскому саммиту в июле. Начиная с Украины. Это критический момент. Народ Украины продолжает умело и мужественно защищать свое государство. Украинцы снова и снова показали, что они способны - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Украина вернула себе половину территории, которую сначала захватила россия, а также в Черном море удалось отбросить российский флот, позволив продолжить экспорт зерна на мировые рынки.

У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы. Нам нужно активизироваться сейчас, чтобы наша поддержка была создана долго. Поэтому во время нашей сегодняшней встречи мы обсудили, как поставить нашу поддержку на более прочную и устойчивую основу в будущем. Все члены Альянса соглашаются с необходимостью поддержки Украины в этот критический момент. Существует единство цели - добавил Столтенберг.

По его словам, члены Альянса согласились продвигаться вперед в планировании усиления роли НАТО в координации помощи и обучения в сфере безопасности.

Детали примут форму в течение следующих недель. Украина может рассчитывать на поддержку НАТО сейчас, и на долгосрочную перспективу. Завтра мы встретимся с министром Кулебой на Совете Украина-НАТО. Вместе мы обсудим текущие и долгосрочные потребности Украины - добавил генеральный секретарь.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля посетит штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, и примет участие в министерском заседании Совета Украина - НАТО.