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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  70337 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128319 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  502734 просмотра

У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил необходимость активизировать усилия для обеспечения устойчивой поддержки Украины, поскольку у украинцев заканчиваются боеприпасы, но не мужество, и Украина может рассчитывать на поддержку НАТО в долгосрочной перспективе.

Война •   •  8795 просмотра
У украинцев заканчивается не мужество, а боеприпасы, нам нужно активизироваться, чтобы наша поддержка была долгосрочной - Столтенберг

Столтенберг и Орбан обсудили беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине

Столтенберг обсудил с премьер-министром Орбаном беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине, выразив уверенность, что будет достигнут консенсус относительно оказания поддержки Украине из-за пределов ее границ.

Война •   •  9403 просмотра
Столтенберг и Орбан обсудили беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине

В Институте нацпамяти заявили, что Булгаков - символ имперской политики россии

Эксперты Украинского института национальной памяти признали Михаила Булгакова символом российской имперской политики, заявив, что его произведения демонстрируют предвзятое и негативное отношение к украинцам и украинской культуре.

политика •   •  9542 просмотра
В Институте нацпамяти заявили, что Булгаков - символ имперской политики россии

Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил 5-летний пакет военной помощи на сумму 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов) под названием "Миссия для Украины" для предоставления долгосрочной, предсказуемой помощи Украине в сфере безопасности, но на встрече в Брюсселе страны-члены Альянса неоднозначно отреагировали на этот план.

Война •   •  11266 просмотра
Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Некоторые мировые бренды, такие как Zara, возобновляют свою деятельность в Украине, несмотря на нелояльную налоговую политику страны в отношении бизнеса, тогда как другие принципиально избегают Украины из-за опасений относительно коррупции.

Экономика •   •  39470 просмотра
Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

В Украине заработала новая учетная система долей обществ - НКЦБФР

НКЦБФР ввела новую систему учета акций предприятий, которая позволяет обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью и их акционерам перевести учет акций из Единого государственного реестра в Национальный депозитарий Украины, обеспечивая дополнительную защиту, гарантии и услуги по владению акциями и операций с ними.

Экономика •   •  10321 просмотра
В Украине заработала новая учетная система долей обществ - НКЦБФР

На Закарпатье демобилизовали первых срочников - ГПСУ

25 военнослужащих срочной службы Чопского пограничного отряда были уволены в запас Вооруженных Сил Украины. 11 из них были отмечены за героизм, стойкость и стойкость во время боевых действий в Бахмуте Донецкой области и награждены различными медалями и орденами.

Общество •   •  13355 просмотра
На Закарпатье демобилизовали первых срочников - ГПСУ

Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

В первом квартале 2024 года Государственный оператор тыла заключил 155 контрактов на поставку продовольствия, топлива и вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины на общую сумму 23,8 миллиарда гривен, сэкономив 3 миллиарда гривен по сравнению с предыдущими ценами.

Война •   •  14308 просмотра
Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах

Салливан отложил поездку в Саудовскую Аравию из-за травмы ребра

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отложил свою поездку в Саудовскую Аравию на этой неделе из-за трещины ребра.

Здоровье •   •  11403 просмотра
Салливан отложил поездку в Саудовскую Аравию из-за травмы ребра

Народная артистка Украины приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм

Народная артистка Украины приговорена к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами в Херсоне.

Криминал и ЧП •   •  12244 просмотра
Народная артистка Украины приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм