Столтенберг и Орбан обсудили беспокойство Венгрии относительно роли НАТО в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Брюссель обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, обеспокоенность венгров о роли НАТО в Украине. Столтенберг убежден, что эти опасения будут развеяны в ближайшие недели. Об этом сообщили журналисты Reuters, передает УНН.

Мы обсуждаем не боевое присутствие НАТО в Украине. Мы обсуждаем, как мы можем координировать и оказывать Украине поддержку из-за пределов Украины, как это делают союзники по НАТО. - подчеркнул Столтенберг.

Детали

Их переговоры прошли в кулуарах встречи министров стран-членов НАТО, которая сейчас проходит в Брюсселе. Генеральный секретарь НАТО выразил уверенность, что в Альянсе найдут решение, чтобы достичь консенсуса с венграми в вопросе помощи Украине.

И теперь, когда мы начинаем планирование, я уверен, что мы также можем рассмотреть беспокойство, которое выразила Венгрия, и найти способ достичь консенсуса. - добавил Столтенберг.

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Сегодня в Брюсселе началась двухдневная встреча министров стран-членов Альнса по созданию пятилетнего фонда военной помощи "Миссия для Украины" на 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), который по замыслу предоставит западному альянсу более прямую роль в оказании поддержки Киеву. Впрочем это предложение генсека НАТО вызвало неоднозначную реакцию государств-членов Альянса.

В частности, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто "твердо заявил, что Венгрия не будет поддерживать никаких предложений NATO, которые могли бы приблизить альянс к войне или изменить его с оборонительной на наступательную коалицию", - заявил представитель правительства Золтан Ковач на X.