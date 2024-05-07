"MHP Talent Sprint 2024": 30 лучших студентов дуального образования МХП на два дня стали участниками технического хакатона

Тридцать лучших студентов дуального образования МХП на два дня стали участниками технического хакатона, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Сообщается, что похожий кемп команда МХП устраивает во второй раз.

"Однако в этом году мероприятие уникальное, ведь впервые это коллаборация направления привлечения молодежи и банка идей, а его участники - студенты, которые, в рамках дуального образования, продолжают обучение и уже работают на предприятиях МХП.

Сочетание теории и практики на производстве - это перспектива развития, бесценный опыт и старт карьерного роста еще со студенческих лет. Такие возможности предлагают далеко не все компании. Но только не МХП! Компания не только привлекает молодежь в команду, но и дает возможность талантливым и креативным людям развиваться и развивать компанию", - убеждены в МХП.

Участники "MHP Talent Sprint 2024!" - это представители из разных городов, производственных подразделений и специальности предприятий МХП. Они прошли отбор, и самые мотивированные получили возможность представить свои идеи в рамках технического хакатона.

"Мы в сотрудничестве сделали такой классный тандем, который поможет и студентам, которые находятся у нас на дуальной форме, научиться, проявить себя, показать свои возможности, результаты работы, показать свою мотивированность, проактивность. И поможет нам найти другие пути реализации тех или иных идей, которые были поданы в "Банк идей", - комментирует специалист по профессиональному обучению персонала МХП, одна из организаторов и инициаторов мероприятия Ксения Моторина.

Привлечение работников к развитию предприятия - успешный кейс компании МХП. Программа "Банк идей" - это инструмент, который помогает работникам расти и профессионально развиваться внутри компании. В то же время, приносить свежее видение развития самого предприятия.

"Банк идей" - это платформа, где мы можем общаться с нашими сотрудниками, чтобы мы могли слышать предложения и решения идей. Это может быть что-то космическое и мощное, что-то совершенно новое на рынке, что мы можем делать собственными усилиями. Или это могут быть точечные решения, которые будут касаться улучшения только определенного сотрудника, определенного рабочего места. И то, что мы можем сделать здесь и сейчас, для того, чтобы ему было лучше, чем вчера, и еще лучше будет завтра!" - рассказывает руководитель проекта "Банк идей" Анастасия Самбур.

Тридцать участников окунулись в атмосферу выездного кемпа на базе загородного комплекса недалеко от города Винница. Программа технического хакатона проходила динамично, насыщенная интерактивом и активностями, начиная от утренних движений и заканчивая разработкой бизнес-идей.

"Молодые коллективы - это создание чего-то нового: новые проекты, новые идеи, новые люди.

Мой совет: на старте нужно вкладываться много. В свой план развития, в том числе в ожидания руководителя от вас. Работать нужно на результат. Есть цель - суперклассно! Делись с людьми этими результатами. Когда все те, кто рядом, будут знать чего ты хочешь, куда ты движешься, они также будут иметь идею, будут знать чего они хотят достичь, кем стать - тогда будет результат!" - говорит директор ООО "Винницкая птицефабрика" Руслан Волков.

После заряда мотивации участники сформировали команды. Далее самая ответственная часть хакатона - работа над реализацией проекта, с помощью учебных программ и участия бизнес-менторов. Последние - это представители предприятий компании МХП. Роль менторов заключалась в консультировании участников, при разработке проектов.

"Моя роль ментора заключалась в том, чтобы дать больше исходных данных участникам, ответить на вопросы, которые у них возникли во время проработки идеи, и направить в нужное русло. По моему мнению, подходы, которые использовали студенты, имеют шанс на жизнь. Возможно, это нужно внедрить и протестировать для масштабирования. Но меня поразила экспертиза и уровень знаний у подавляющего большинства студентов, и это наталкивает на мысль, что у страны есть хорошее будущее", - комментирует бизнес-партнер по финансам "Мироновская птицефабрика" Сергей Корчистый.

Свежий взгляд на проблему - главное преимущество участников, это отметили все менторы.

"Я видел вовлеченность всей команды. Не было такого, что кто-то работает над идеей, а кто-то остался в стороне. Работали все, для ее реализации", - отметил начальник цеха резки "Винницкая птицефабрика" Андрей Косенков.

Идеи участников соответствуют актуальности работы предприятий МХП. В то же время в каждой бизнес-идее команды просчитывали риски и преимущества, расходы и окупаемость, технические возможности и профессиональный рост, делая главную ставку на оптимизацию производственных процессов. Своими презентациями участникам удалось поразить жюри.

"МХП - место для развития и обучения. На пяти наших предприятиях есть 400 студентов, из которых есть те, которые уже второй год по дуальной форме обучения в нашей компании. В целом более 50% остаются работать у нас после обучения, - говорит Анна Каленская. - Я поражена их упорству и желанию реализовать свои идеи. У них нет барьеров, они более смелые, смотрят на определенные вещи проще. У них другой управленческий опыт, и это то, что нужно для развития, как компании в целом, так и работникам, которые работают длительное время", - комментирует член жюри и директор по управлению персоналом направления "Производство, Технология и качество" Анна Каленская.

"Две идеи меня действительно поразили. Первая - о реконструкции мяса и вторая - о переработке пластика на предприятии. Вообще, такие мероприятия очень актуальны. Я даже когда-то был участником такого. Это действительно дает толчок к чему-то новому и креативному", - добавляет другой член жюри, старший бизнес-партнер по финансам "Винницкая птицефабрика" Максим Казмирук.

По результатам обсуждения жюри победным стал проект о реконструкции мяса. О такой идее рассказала Дарья Комар, участница команды-победительницы, студентка Белоцерковского аграрного университета, которая по дуальной форме образования уже полтора года работает на "Мироновской птицефабрике" в отделе контроля качества и выращивания.

Участники победивших команд получили серебряные браслеты с гравировкой: "Бери и действуй!". Отметили и самую активную участницу хакатона Иванну Тюфанову, студентку НУБиП, работницу "Старинской птицефабрики". Она также получила брендированный браслет от МХП. А самая молодая участница Ева Онуферко, студентка Смелянского технологического профессионального колледжа Национального университета пищевых технологий, работница завода "Легко", получила в подарок экскурсию на "Винницкую птицефабрику". А еще одна команда, которая представила идею калибровки птицы, будет разрабатывать свой концепт со специалистами команды МХП.

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Компания работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет производственные мощности в Украине и на Балканах, а также дочерние компании в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах.

Как кулинарная компания МХП развивает 18 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick и другие. Чтобы украинцы всегда имели доступ к качественным и вкусным продуктам питания, компания совместно с партнерами развивает несколько сетей: магазины "М'ясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет.