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"MHP Talent Sprint 2024": 30 найкращих студентів дуальної освіти МХП на два дні стали учасниками технічного хакатону

"MHP Talent Sprint 2024": 30 найкращих студентів дуальної освіти МХП на два дні стали учасниками технічного хакатону

Київ • УНН

 • 42684 перегляди

30 найкращих студентів дуальної освіти МХП на два дні стали учасниками технічного хакатону.

Тридцять найкращих студентів дуальної освіти МХП на два дні стали учасниками технічного хакатону, передає УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

Деталі

Повідомляється, що схожий кемп команда МХП влаштовує вдруге.

"Однак цьогоріч захід унікальний, адже вперше це колаборація напряму залучення молоді та банку ідей, а його учасники - студенти, які, у межах дуальної освіти, продовжують навчання і вже працюють на підприємствах МХП.

Поєднання теорії та практики на виробництві - це перспектива розвитку, безцінний досвід та старт кар'єрного росту ще зі студентських років. Такі можливості пропонують далеко не всі компанії. Та тільки не МХП! Компанія не лише залучає молодь до команди, а й дає можливість талановитим та креативним людям розвиватися та розвивати компанію", - переконані в МХП.

Учасники "MHP Talent Sprint 2024!" - це представники з різних міст, виробничих підрозділів та фаху підприємств МХП. Вони пройшли відбір, і найвмотивованіші отримали можливість презентувати свої ідеї в межах технічного хакатону.

"Ми в співпраці зробили такий класний тандем, який допоможе і студентам, які знаходяться в нас на дуальній формі, навчитися, проявити себе, показати свої можливості, результати роботи, показати свою вмотивованість, проактивність. І допоможе нам знайти інші шляхи реалізації тих чи інших ідей, які були подані до "Банку ідей", - коментує фахівчиня з професійного навчання персоналу МХП, одна з організаторок та ініціаторок заходу Ксенія Моторіна.

Залучення працівників до розвитку підприємства - успішний кейс компанії МХП. Програма "Банк ідей" - це інструмент, який допомагає працівникам зростати та професійно розвиватися всередині компанії. Водночас, приносити свіже бачення розвитку самого підприємства.

"Банк ідей" - це платформа, де ми можемо спілкуватися з нашими співробітниками, щоб ми могли чути пропозиції та рішення ідей. Це може бути щось космічне й потужне, щось абсолютно нове на ринку, що ми можемо робити власними зусиллями. Або це можуть бути точкові рішення, які будуть стосуватися поліпшення тільки певного співробітника, певного робочого місця. І те, що ми можемо зробити тут і зараз, для того, щоб йому було краще, ніж учора й ще краще буде завтра!" - розповідає керівниця проєкту "Банк ідей" Анастасія Самбур.

Тридцять учасників поринули в атмосферу виїзного кемпу на базі заміського комплексу неподалік міста Вінниця. Програма технічного хакатону проходила динамічно, насичена інтерактивом та активностями, починаючи від ранкових руханок і закінчуючи розробкою бізнес-ідей.

"Молоді колективи - це створення чогось нового: нові проєкти, нові ідеї, нові люди.

Моя порада: на старті потрібно вкладатися багато. У свій план розвитку, у тому числі в очікування керівника від вас. Працювати потрібно на результат. Маєш ціль - суперкласно! Ділись із людьми цими результатами. Коли всі ті, хто поруч, будуть знати чого ти хочеш, куди ти рухаєшся, вони також будуть мати ідею, будуть знати чого вони хочуть досягти, ким стати - тоді буде результат!" - каже директор ТОВ "Вінницька птахофабрика" Руслан Волков. 

Після заряду мотивації, учасники сформували команди. Далі найвідповідальніша частина хакатону - робота над реалізацією проєкту, за допомогою навчальних програм та участі бізнес-менторів. Останні - це представники підприємств компанії МХП. Роль менторів полягала в консультуванні учасників, під час розробки проєктів.

"Моя роль ментора полягала в тому, щоб дати більше вихідних даних учасникам, відповісти на запитання, які в них виникли під час пропрацювання ідеї, та направити в потрібне русло. На мою думку, підходи, які використали студенти, мають шанс на життя. Можливо, це потрібно впровадити та протестувати для масштабування. Але мене вразила експертиза й рівень знань у переважної більшості студентів, і це наштовхує на думку, що в країни є гарне майбутнє", - коментує  бізнес-партнер із фінансів "Миронівська птахофабрика" Сергій Корчистий.

Свіжий погляд на проблему - головна перевага учасників, це зауважили усі ментори.

"Я бачив залученість усієї команди. Не було такого, що хтось працює над ідеєю, а хтось залишився осторонь. Працювали всі, для її реалізації", - зауважив начальник цеху різки "Вінницька птахофабрика" Андрій Косенков.

Ідеї учасників відповідають актуальності роботи підприємств МХП. Водночас у кожній бізнес-ідеї команди прораховували ризики та переваги, витрати та окупність, технічні можливості та професійне зростання, роблячи головну ставку на оптимізацію виробничих процесів. Своїми презентаціями учасникам вдалося вразити журі.

"МХП - місце для розвитку та навчання. На п’яти наших підприємствах є 400 студентів, з яких є ті, які вже другий рік за дуальною формою навчання в нашій компанії. Загалом понад 50% залишаються працювати в нас після навчання, ꟷ говорить Анна Каленська. ꟷ Я вражена їхній завзятості й бажанню реалізувати свої ідеї. У них немає бар’єрів, вони сміливіші, дивляться на певні речі простіше. У них інакший управлінський досвід, і це те, що потрібно для розвитку, як компанії загалом, так і працівникам, які працюють тривалий час", - коментує членкиня журі та директорка з управління персоналом напряму "Виробництво, Технологія та якість" Анна Каленська.

"Дві ідеї мене дійсно вразили. Перша - про реконструкцію м’яса і друга - про перероблення пластику на підприємстві. Взагалі, такі заходи дуже актуальні. Я навіть колись був учасником такого. Це дійсно дає поштовх до чогось нового та креативного", - додає інший член журі, старший бізнес-партнер із фінансів "Вінницька птахофабрика" Максим Казьмірук.

За результатами обговорення журі переможним став проєкт про реконструкцію м’яса. Про таку ідею розповіла Дар’я Комар, учасниця команди-переможниці, студентка Білоцерківського аграрного університету, яка за дуальною формою освіти вже півтора року працює на "Миронівській птахофабриці" у відділі контролю якості та вирощування.

Учасники команд, що перемогли, отримали срібні браслети з гравіюванням: "Бери і дій!". Відзначили й найактивнішу учасницю хакатону Іванну Тюфанову, студентку НУБіП, працівницю "Старинської птахофабрики". Вона також отримала брендований браслет від МХП. А наймолодша учасниця Єва Онуферко, студентка Смілянського технологічного фахового коледжу Національного університету харчових технологій, працівниця заводу "Легко", отримала в подарунок екскурсію на "Вінницьку птахофабрику". А ще одна команда, яка презентувала ідею калібрування птиці, буде розробляти свій концепт із фахівцями команди МХП.

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Компанія працює в напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має виробничі потужності в Україні та на Балканах, а також дочірні компанії у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії інших країнах.

Як кулінарна компанія МХП розвиває 18 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick та інші. Щоб українці завжди мали доступ до якісних та смачних продуктів харчування, компанія спільно з партнерами розвиває кілька мереж: магазини "Мʼясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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