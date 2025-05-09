MHP Run4Victory: в Тернополе состоится масштабный забег в поддержку воинов 44 ОАБр – регистрация открыта
Киев • УНН
7 июня 2025 года в Тернополе пройдет благотворительный забег MHP Run4Victory в поддержку 44-й артбригады. Забег является частью серии, проходящей в разных городах Украины.
7 июня в Тернополе состоится благотворительный забег MHP Run4Victory Полумарафон в поддержку 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, передает УНН.
Событие в Тернополе продолжает серию забегов MHP Run4Victory, которые в этом году проходят в Киеве, Тернополе, Луцке и Виннице под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".
Благотворительные забеги в разных городах Украины инициирует компания МХП совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Все собранные средства пойдут на поддержку местных воинских частей. Напомним, в прошлом году в рамках серии забегов MHP Run4Victory, прошедших в Тернополе, Виннице, Черкассах, Ладыжине и Киеве, удалось собрать 2,5 млн грн на поддержку местных воинских частей.
Место проведения: Тернополь
Дата: 7 июня 2025 года
Дистанции:
- 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;
- Инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км);
- Детские забеги: 500 м и 100 м;
- Онлайн-забег.
Участие для детей до 12 лет, военных, ветеранов и людей с инвалидностью – бесплатное. Чтобы получить промокод, обращайтесь на [email protected].
Как зарегистрироваться?
1. Скачайте приложение racenext.app
2. Пройдите верификацию
3. Выберите в "календаре" MHP Run4Victory Тернополь полумарафон
4. Выберите дистанцию и оплатите участие
Присоединяйтесь! Вместе – к победе!