MHP Run4Victory: в Тернополе состоится масштабный забег в поддержку воинов 44 ОАБр – регистрация открыта

7 июня в Тернополе состоится благотворительный забег MHP Run4Victory Полумарафон в поддержку 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, передает УНН.

Событие в Тернополе продолжает серию забегов MHP Run4Victory, которые в этом году проходят в Киеве, Тернополе, Луцке и Виннице под лозунгом: "Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь".

Благотворительные забеги в разных городах Украины инициирует компания МХП совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Все собранные средства пойдут на поддержку местных воинских частей. Напомним, в прошлом году в рамках серии забегов MHP Run4Victory, прошедших в Тернополе, Виннице, Черкассах, Ладыжине и Киеве, удалось собрать 2,5 млн грн на поддержку местных воинских частей.

Место проведения: Тернополь

Дата: 7 июня 2025 года

Дистанции:

- 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

- Инклюзивный забег "Люди Титаны" (2 км);

- Детские забеги: 500 м и 100 м;

- Онлайн-забег.

Участие для детей до 12 лет, военных, ветеранов и людей с инвалидностью – бесплатное. Чтобы получить промокод, обращайтесь на [email protected].

Как зарегистрироваться?

1. Скачайте приложение racenext.app

2. Пройдите верификацию

3. Выберите в "календаре" MHP Run4Victory Тернополь полумарафон

4. Выберите дистанцию и оплатите участие

Присоединяйтесь! Вместе – к победе!