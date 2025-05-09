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MHP Run4Victory: у Тернополі відбудеться масштабний забіг на підтримку воїнів 44 ОАБр – реєстрація відкрита

Київ • УНН

 • 1666 перегляди

7 червня 2025 року у Тернополі пройде благодійний забіг MHP Run4Victory на підтримку 44-ої артбригади. Забіг є частиною серії, що проходить у різних містах України.

MHP Run4Victory: у Тернополі відбудеться масштабний забіг на підтримку воїнів 44 ОАБр – реєстрація відкрита

7 червня у Тернополі відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory Напівмарафон на підтримку 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, передає УНН.

Подія в Тернополі продовжує серію забігів MHP Run4Victory, що цьогоріч проходять у Києві, Тернополі, Луцьку та Вінниці під гаслом: "Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя".

Благодійні забіги в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді". Усі зібрані кошти підуть на підтримку місцевих військових частин. Нагадаємо, минулого року в межах серії забігів MHP Run4Victory, що пройшли у Тернополі, Вінниці, Черкасах, Ладижині та Києві, вдалося зібрати 2,5 млн грн на підтримку місцевих військових частин. 

Місце проведення: Тернопіль

Дата: 7 червня 2025 року

Дистанції:

- 21 км, 10 км, 5 км, 2 км;

- Інклюзивний забіг "Люди Титани" (2 км);

- Дитячі забіги: 500 м і 100 м;

- Онлайн-забіг.

Участь для дітей до 12 років, військових, ветеранів і людей з інвалідністю – безкоштовна. Щоб отримати промокод, звертайтесь на [email protected].

Як зареєструватись?

1. Скачайте застосунок racenext.app 

2. Пройдіть верифікацію 

3. Оберіть у "календарі" MHP Run4Victory Тернопіль напівмарафон

4. Оберіть дистанцію та сплатіть участь

Приєднуйтесь! Разом – до перемоги!

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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