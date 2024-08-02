Международный день пива: ТОП 20 фактов о хмельном напитке

Сегодня во всем мире отмечается неофициальный праздник – Международный день пива (англ. International Beer Day). УНН собрал для вас интересные факты о популярном хмельном напитке.
- Пиво —
третий по популярности напиток в мире после воды и чая.
- Самые ранние свидетельства
пивоварения датируются примерно 3500–2900 гг. до н. э. Древние
свидетельства в виде химических остатков были найдены в Древнем
Иране.
- Пивоварами
в Древнем Египте были женщины.
- Самое раннее письменное
упоминание о пиве встречается в V веке до нашей эры в трудах
древнегреческого писателя Ксенофонта.
- Важный вклад в развитие
пивоварения внес датский ботаник Эмиль Христиан Хансен. В 1881 году он
первым получил чистую культуру пивных дрожжей, что значительно улучшило
качество продукта. Пивные дрожжи, разработанные по технологии Хансена,
производятся и сегодня.
- В Древнем Китае пиво варили
из пророщенного риса, а также из риса с добавлением фруктов.
- Безалкогольное пиво
производится либо путем устранения брожения, либо путем удаления алкоголя
из готового пива. По сравнению с производством обычного пива, технология
производства безалкогольного пива представляет собой более сложную
процедуру.
- В тройку
крупнейших стран-производителей пива входят Китай, США, Германия.
- Самый большой музей,
посвященный пивоварению, находится в Альтенбурге, Германия.
- Самое крепкое пиво в мире
имеет крепость 67,5%. Его создала в 2017 году шотландская пивоварня
Brewmeister. Пиво называется Snake Venom. Этот крепкий
напиток обладает довольно сильным эффектом и производится с использованием
копченого торфяного солода с добавлением эля и шампанских дрожжей.
Учитывая, что водка и виски обычно имеют крепость 40%, создатели
рекомендуют употреблять только 30-35 мл за раз. На горлышке даже есть
желтая предупреждающая этикетка.
- Крупнейшим производителем
пива в мире является бельгийская корпорация Anheuser-Busch InBev. Эта
компания владеет около 400 пивными брендами в 50 странах (Budweiser,
Corona, Stella Artois, Beck's, Hoegaarden и Leffe и др.).
- Самый распространённый сорт
пива — лагер, его доля в мировом потреблении достигает 80%.
- Считается, что популярная
закуска к пиву в виде чипсов была изобретена случайно. Шеф-повар по имени
Джордж Крам в ответ на критику состоятельного посетителя, что его
картофель нарезан слишком толстыми кусками, нарезал картофель тоненькими
слайсами и обжарил. Посетителю и его гостям блюдо понравилось. Через
некоторое время чипсы стали самым популярным блюдом ресторана, где работал
Джордж Крам.
- Самая старая пивоварня в
мире на сегодняшний день — это пивоварня Weihenstephan во Фрайзинге,
Германия. Она была основана в 1040 году.
- Budweiser — самое известное пиво в мире.
- Чехия стала первой страной в
мире, где появился музей пива.
- Ежегодно в Германии проводится крупнейший в мире пивной фестиваль —
Октоберфест. Фестиваль посещают около 6 миллионов человек.
- Бывший
президент США Барак Обама был первым президентом, который сварил пиво в Белом
доме.
- В
пивоварне Schloss Starkenberger в Тарренце, Австрия, можно поплавать в
бассейне с пивом.
- В Исландии пиво было
незаконным до 1989 года. Все дело во взглядах на патриотизм. Когда в 1922
году Исландия сняла запрет с других алкогольных напитков, действовавший с
1915 года, то пиво решено было оставить под запретом так как его очень
любили в Дании, от которой Исландия стала полностью независимой только в
1944 году и отношения с которой долгое время были напряженными. В Исландии
же считалось, что пить любимый напиток датчан, попросту непатриотично.