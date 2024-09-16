Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Есть большие сомнения относительно результатов международного аудита Национального антикоррупционного бюро Украины, который должен начаться в ближайшее время. Аудиторы, вероятно, сделают вид, что в деятельности антикоррупционеров нет серьезных проблем, сосредотачиваясь на формальных недостатках, но не коснутся ключевых вопросов эффективности борьбы с коррупцией. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследования Олег Шрам.

«Учитывая то, что происходит вокруг этого аудита, скорее всего, они будут проверять только последний период деятельности НАБУ - год или полгода, не более. Хотя должны были бы проверить с 2015 года. Я сомневаюсь, что там будут обнаружены какие-то недостатки такие, о которых на самом деле знает общество, а аудиторы эти недостатки зафиксируют. Скорее всего, они сделают вид, что там все было хорошо, и что это успешная реформа и успешный орган», - отметил он.

По его словам, аудиторы в своем отчете, скорее всего, укажут лишь на какие-то формальные недостатки в работе НАБУ, но не основные и не ключевые, которые касаются эффективности деятельности этого органа.

«Если бы был надлежащий аудит, если бы действительно это был аудит и он проводился независимыми и профессиональными лицами, - единственный бы их вывод должен был бы быть о необходимости ликвидации этого органа», - указал Шрам.

Эксперт добавил, что результаты будущего аудита, вероятнее всего, никак не повлияют на репутацию НАБУ, ведь она и так «потеряна с первых лет деятельности бюро и самим этим аудитом спасти репутацию органа не возможно».

«Вопрос в том, способен ли этот орган противодействовать коррупционным преступлениям и влиять на уровень коррупции в государстве. И общество наверняка увидело, что оно это не может делать. И увидело это не сегодня и не вчера, а за 8 лет его деятельности. И сам по себе аудит не сможет улучшить репутацию этого органа. Репутацию надо улучшать своей ежедневной и эффективной работой», - считает экс-советник директора ГБР Шрам.

Контекст

НАБУ готовится к первому международному независимому аудиту под руководством директора Семена Кривоноса. Иностранные партнеры уже предоставили Кабмину предложения, кто должен войти в комиссию, которая будет проводить аудит.

Сам директор НАБУ Семен Кривонос недавно заявил, что «очень ожидает» начало аудита, который должен выявить как сильные, так и слабые стороны бюро.

Следует отметить, что первый аудит проводится через один год со дня назначения директора бюро. Однако, нынешний руководитель Семен Кривонос возглавляет бюро с 6 марта 2023 года, то есть уже почти полтора года.

Добавим

В последнее время нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. В частности, об этом заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые, по его мнению, оказывали это давление, были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Ситуация с Углавой, которого после заявлений о проблемах НАБУ уволили, может иметь значительное влияние на будущий международный аудит НАБУ. Заявления Углавы о давлении, коррупционных схемах и возможных манипуляциях внутри НАБУ могут повысить внимание аудиторов к внутренним проблемам бюро и побудить их к более тщательному рассмотрению внутренних процедур, систем контроля и отчетности.

Ранее УНН упоминал, что по оценке аудиторов, коллектив НАБУ находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не пользуется доверием украинцев, а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.

Причиной недоверия к антикоррупционерам могут быть громкие обвинения топ чиновников со стороны НАБУ, которые в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что показало экспертное заключение манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались «слить» и аннулировать через суд - вероятно из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.